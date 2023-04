Alle sesongene av Naked and Afraid og spinoff-seriene er tilgjengelige for strømming på Discovery Plus, DirecTV og Fubo. Noen spinoff-serier inkluderer titler som Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Naked and Afraid: Brazil, og Naked and Afraid: Savage. Utvalgte sesonger av alle disse programmene kan også strømmes på plattformer som Amazon Prime Video, Hulu og Roku Channel.