Todas las temporadas nuevas y antiguas de Supervivencia al desnudo se pueden ver por streaming en el Reino Unido en Discovery Plus . La mayoría de las temporadas anteriores están disponibles en Sky Go .

Supervivencia al desnudo, the The Discovery Channel, es un reality show que muestra las aventuras de dos personas ─un hombre y una mujer─ que intentan sobrevivir en una zona silvestra durante 21 días sin comida, agua, cobijo, ropas ni efectos personales. Además de tener que luchar contra la furia de los elementos naturales, los participantes pueden tener que enfrentarse a depredadores, enfermedades y lesiones. ¡Divertidísimo!

