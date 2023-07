Tutte le stagioni di Nudi e crudi e i suoi spin-off sono disponibili in streaming su Discovery Plus, DirecTV e Fubo. Alcuni spin-off includono titoli come Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Naked and Afraid: Brazil e Naked and Afraid: Savage. Alcune stagioni di tutte queste serie sono disponibili anche su piattaforme come Amazon Prime Video, Hulu e Roku Channel.