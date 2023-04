Todas as temporadas de Naked and Afraid e seus spin-offs estão disponíveis para streaming no Discovery Plus, DirecTV e Fubo. Alguns spin-offs incluem títulos como Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Largados e Pelados Brasil e Naked and Afraid: Savage. As temporadas selecionadas de todos esses programas também podem ser transmitidas em plataformas como Amazon Prime Video, Hulu e Roku Channel.