Toutes les saisons de Naked and Afraid et ses spin-offs sont disponibles en streaming sur Discovery Plus, DirecTV et Fubo. Certains spin-offs comprennent des titres comme Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid : Frozen, Naked and Afraid : Brazil, et Naked and Afraid : Savage. Certaines saisons de toutes ces émissions peuvent également être regardées en streaming sur des plateformes telles qu'Amazon Prime Video, Hulu et Roku Channel.