Alla säsonger av Naked and Afraid och dess spinoff-serier går att streama på Discovery Plus, DirecTV och Fubo. Blad spinofferna hittar vi bland annat Naked and Afraid XL, Naked and Afraid of Love, Naked and Afraid: Frozen, Naked and Afraid: Brazil och Naked and Afraid: Savage. Utvalda säsonger av samtliga program kan också streamas på plattformar som Amazon Prime Video, Hulu och Roku Channel.