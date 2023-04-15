Где смотреть шоу «Голые и напуганные» Где смотреть шоу «Голые и напуганные»
Пятнадцатый сезон реалити-шоу «Голые и напуганные» уже в эфире! Новые участники лишаются всего в борьбе за славу. Узнайте, как смотреть все эпизоды шоу «Голые и напуганные» онлайн.
О чем шоу «Голые и напуганные»?
«Голые и напуганные» — это реалити-шоу канала Discovery, в котором два участника, мужчина и женщина, пытаются выжить в дикой природе в течение 21 дня без еды, воды, жилья, одежды и личных вещей. Помимо борьбы со стихией, участники могут столкнуться с хищниками, болезнями и травмами. Весело!
Когда состоится премьера 15-го сезона шоу «Голые и напуганные»?
Премьера 15-го сезона реаалити-шоу «Голые и напуганные» состоялась в воскресенье, 19 февраля 2023 года, а последующие эпизоды выходили в эфир еженедельно по воскресеньям.
Где смотреть шоу «Голые и напуганные»
Текущий сезон «Голых и напуганных» можно посмотреть на Discovery Plus, Sling TV, fuboTV, Philo, YouTube TV и DirecTV.
Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Discovery Plus
Смотрите все новые эпизоды шоу «Голые и напуганные» на Discovery+. Канал предоставляет семидневный бесплатный пробный период и в настоящее время доступен в США, Великобритании, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.
Если у вас есть подписка на Amazon Prime Video, вы можете добавить к ней канал Discovery+ за дополнительную плату.
Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Sling TV
Sling TV транслирует канал Discovery Channel и все новые и предыдущие сезоны шоу «Голые и напуганные». К сожалению, Sling TV не предлагает бесплатный пробный период. Для регистрации необходимо указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Fubo
FuboTV (ранее fuboTV) — еще один сервис, на котором можно смотреть канал Discovery Channel. Платформа предлагает семидневный бесплатный пробный период, но для регистрации необходимо указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Philo
Philo предоставляет доступ к более чем 60 каналам, транслируемым в прямом эфире, в том числе к Discovery Channel. Помимо новых эпизодов шоу «Голые и напуганные», вы также можете посмотреть предыдущие сезоны шоу. Сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период!
Смотрите шоу «Голые и напуганные» на YouTube TV
Канал Discovery также входит в подписки на YouTube TV. Это еще один способ смотреть все эпизоды в прямом эфире (а также все прошлые сезоны). К тому же сервис предлагает двухнедельный бесплатный пробный период. Но при регистрации потребуется указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите шоу «Голые и испуганные» на DirecTV
DirecTV Stream — это еще один способ смотреть последний сезон шоу «Голые и испуганные». Новые эпизоды транслируются в то же время, что и на Discovery Plus, и также доступны для просмотра в любое другое время. DirecTV Stream предлагает пятидневный бесплатный пробный период, но для регистрации потребуется американская кредитная карта и почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите предыдущие сезоны шоу «Голые и испуганные» на Hulu
Старые эпизоды шоу «Голые и испуганные» можно посмотреть на Hulu. Сервис предлагает бесплатный пробный период сроком на один месяц. При регистрации необходимо указать данные американской кредитной карты и действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
ЧаВо о шоу «Голые и напуганные»
Где можно посмотреть все сезоны шоу «Голые и напуганные»?
Все сезоны и спин-оффы шоу «Голые и напуганные» доступны для просмотра на Discovery Plus, DirecTV и Fubo. Вот названия некоторых спин-оффов: Naked and Afraid XL («Голые и напуганные XL»), Naked and Afraid of Love («Голые и боящиеся любви»), Naked and Afraid: Frozen («Голые и напуганные: замороженные»), Naked and Afraid: Brazil («Голые и напуганные: Бразилия») и Naked and Afraid: Savage («Голые и напуганные: дикари»). Отдельные сезоны всех этих шоу также можно посмотреть на Amazon Prime Video, Hulu и Roku Channel.
Можно ли посмотреть шоу «Голые и напуганные» в Австралии?
Некоторые предыдущие сезоны «Голых и напуганных» можно посмотреть в Австралии на Foxtel Now и Binge.
Можно ли посмотреть шоу «Голые и напуганные» в Великобритании?
Все новые и предыдущие сезоны «Голых и напуганных» можно посмотреть в Великобритании на канале Discovery Plus. Большинство предыдущих сезонов также доступны на Sky Go.
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