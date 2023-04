Все сезоны и спин-оффы шоу «Голые и напуганные» доступны для просмотра на Discovery Plus, DirecTV и Fubo. Вот названия некоторых спин-оффов: Naked and Afraid XL («Голые и напуганные XL»), Naked and Afraid of Love («Голые и боящиеся любви»), Naked and Afraid: Frozen («Голые и напуганные: замороженные»), Naked and Afraid: Brazil («Голые и напуганные: Бразилия») и Naked and Afraid: Savage («Голые и напуганные: дикари»). Отдельные сезоны всех этих шоу также можно посмотреть на Amazon Prime Video, Hulu и Roku Channel.