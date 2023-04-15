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Где смотреть реалити-шоу «Голые и напуганные».

Где смотреть шоу «Голые и напуганные» Где смотреть шоу «Голые и напуганные»

Пятнадцатый сезон реалити-шоу «Голые и напуганные» уже в эфире! Новые участники лишаются всего в борьбе за славу. Узнайте, как смотреть все эпизоды шоу «Голые и напуганные» онлайн.

О чем шоу «Голые и напуганные»?

Сэм и Лилли переживают свой первый ливень! | «Голые и напуганные»

«Голые и напуганные» — это реалити-шоу канала Discovery, в котором два участника, мужчина и женщина, пытаются выжить в дикой природе в течение 21 дня без еды, воды, жилья, одежды и личных вещей. Помимо борьбы со стихией, участники могут столкнуться с хищниками, болезнями и травмами. Весело!

Реклама 15-го сезона шоу «Голые и напуганные».

Когда состоится премьера 15-го сезона шоу «Голые и напуганные»?

Премьера 15-го сезона реаалити-шоу «Голые и напуганные» состоялась в воскресенье, 19 февраля 2023 года, а последующие эпизоды выходили в эфир еженедельно по воскресеньям.

Где смотреть шоу «Голые и напуганные»

Текущий сезон «Голых и напуганных» можно посмотреть на Discovery Plus, Sling TV, fuboTV, Philo, YouTube TV и DirecTV.

Логотип сервиса Discovery+.

Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Discovery Plus

Смотрите все новые эпизоды шоу «Голые и напуганные» на Discovery+. Канал предоставляет семидневный бесплатный пробный период и в настоящее время доступен в США, Великобритании, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.

Если у вас есть подписка на Amazon Prime Video, вы можете добавить к ней канал Discovery+ за дополнительную плату.

Логотип Sling TV.

Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Sling TV

Sling TV транслирует канал Discovery Channel и все новые и предыдущие сезоны шоу «Голые и напуганные». К сожалению, Sling TV не предлагает бесплатный пробный период. Для регистрации необходимо указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).

Логотип FuboTV.

Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Fubo

FuboTV (ранее fuboTV) — еще один сервис, на котором можно смотреть канал Discovery Channel. Платформа предлагает семидневный бесплатный пробный период, но для регистрации необходимо указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).

Логотип сервиса Philo.

Смотрите шоу «Голые и напуганные» на Philo

Philo предоставляет доступ к более чем 60 каналам, транслируемым в прямом эфире, в том числе к Discovery Channel. Помимо новых эпизодов шоу «Голые и напуганные», вы также можете посмотреть предыдущие сезоны шоу. Сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период!

Логотип YouTube TV.

Смотрите шоу «Голые и напуганные» на YouTube TV

Канал Discovery также входит в подписки на YouTube TV. Это еще один способ смотреть все эпизоды в прямом эфире (а также все прошлые сезоны). К тому же сервис предлагает двухнедельный бесплатный пробный период. Но при регистрации потребуется указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).

Логотип сервиса DirecTV Stream.

Смотрите шоу «Голые и испуганные» на DirecTV

DirecTV Stream — это еще один способ смотреть последний сезон шоу «Голые и испуганные». Новые эпизоды транслируются в то же время, что и на Discovery Plus, и также доступны для просмотра в любое другое время. DirecTV Stream предлагает пятидневный бесплатный пробный период, но для регистрации потребуется американская кредитная карта и почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).

Логотип Hulu.

Смотрите предыдущие сезоны шоу «Голые и испуганные» на Hulu

Старые эпизоды шоу «Голые и испуганные» можно посмотреть на Hulu. Сервис предлагает бесплатный пробный период сроком на один месяц. При регистрации необходимо указать данные американской кредитной карты и действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).

ЧаВо о шоу «Голые и напуганные»

Где можно посмотреть все сезоны шоу «Голые и напуганные»?
Можно ли посмотреть шоу «Голые и напуганные» в Австралии?
Можно ли посмотреть шоу «Голые и напуганные» в Великобритании?
Можно ли посмотреть шоу «Голые и напуганные» в Канаде?
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