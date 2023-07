เลือกซีซันก่อนหน้าของ Naked and Afraid สามารถ สตรีมในออสเตรเลีย ได้ทาง Foxtel Now และ Binge

DirecTV Stream เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับชม Naked and Afraid ซีซั่นล่าสุด ตอนใหม่จะสตรีมในเวลาเดียวกับ Discovery Plus และสามารถติดตามได้ในภายหลัง DirecTV Stream มีก ารทดลองใช้ฟรี 5 วัน และคุณจะต้องมีรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา (เช่น 30301 หรือ 11222) และบัตรเครดิตสำหรับการลงทะเบียน

ดู Naked and Afraid บน Discovery Plus

ซีซันปัจจุบันของ Naked and Afraid สามารถสตรีมได้ทาง Discovery Plus, Sling TV, fuboTV, Philo, YouTube TV และ DirecTV

ซีซั่นที่ 15 ของ Naked and Afraid มาถึงแล้ว! ผู้เข้าแข่งขันชุดใหม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อชิงชัย นี่คือวิธีดูทุกตอนของ Naked and Afraid ทางออนไลน์

สามารถดู Naked and Afraid ได้ที่ไหน สามารถดู Naked and Afraid ได้ที่ไหน

Need help? Chat with us!