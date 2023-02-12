ExpressVPN'e abone olun ve uygulamayı oyun için seçtiğiniz Windows veya macOS cihaz için indirin. PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Windows bilgisayarınız da “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.

ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağda güvende tutmanın yanı sıra oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma saldırısı) saldırılarından da korur. Ağ ana bilgisayarlarına yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için VPN'imizi de kullanabilirsiniz.

İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) kasıtlı olarak belirli ağ trafiği türlerini kısıtlıyorsa VPN bu kısıtlamaları atlatabilir ve ağ hızlarınızı varsayılan seviyelere geri yükleyebilir. Hatta bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızları bildirmişlerdir.