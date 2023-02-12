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3 kolay adımda her yerde CS:GO oynayın

1. Adım

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2. Adım

Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

94 ülkede yer alan herhangi bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

3. Adım

Counter-Strike: Global Offensive logosu ve çeşitli cihazlar.

Minimum gecikme ile güvenli bir şekilde CS:GO oynayın.

ExpressVPN ile internetten düşük pingle Cs:go oynayabşlirsiniz

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Çeşitli cihazlarda Counter-Strike: Global Offensive.

Counter-Strike: Global Offensive nedir?

Counter-Strike: Global Offensive, oyuncuların iki rakip takım arasında seçim yapabileceği, oynaması ücretsiz bir taktik first-person shooter oyunudur: Terrorist ve Counter-Terrorist. Arms Race, Casual, Competitive, Danger Zone, Deathmatch, Demolition, Flying Scoutsman, Retakes ve Wingman dahil olmak üzere çeşitli oyun modları vardır.

Bir oyun kolu, sunucuya ulaşmak için uzun bir rotadan geçerken diğeri kısa bir VPN tünelinden geçiyor.

VPN pingi nasıl düşürür?

Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.

CS:GO SSS

VPN CS:GO'yu ücretsiz oynamamı sağlar mı?
CS:GO için nasıl VPN kullanırım?
CS:GO'dan banlanabilir miyim?
Hangi cihazlarda CS:GO oynayabilirim?
CS:GO oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olmasının 6 nedeni

Dört düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Hız göstergesi.

Bağlantıyı güçlendirin

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını geçmeyi göstermek için arabelleğe alma simgesi boyunca hareketi kaydırın.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu düğmeleri.

İnternette daha fazla içeriğe erişin

DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

Tüm cihazlarda oynayın

Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.

Bir degrade çemberiyle bağlantılı iki bilgisayar monitörü.

Sınır tanımadan oyun oynayın

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor

NickolasEdmunds Twitter avatar.

@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!

NickolasEdmunds
Kullanıcı HUMECHGAMES, Apple TV için ExpressVPN'i öneriyor.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn

humechgames
Kullanıcı SKY_MASTERS737 Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
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Risksiz 30 günlük para iade garantimizden yararlanın:

ExpressVPN ile internettenCounter-Strike: Global Offensive oynamaktan memnun değilseniz 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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