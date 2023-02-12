Play CS:GO with the best VPN Oyun için en iyi VPN ile CS:GO oynayın
İster okulda olun, ister yurt dışına seyahat edin veya isterseniz herkese açık bir Wi-Fi kullanın, oyun oynamak için en hızlı VPN ile yüksek pingden kaçının.
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94 ülkede yer alan herhangi bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
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Counter-Strike: Global Offensive nedir?
Counter-Strike: Global Offensive, oyuncuların iki rakip takım arasında seçim yapabileceği, oynaması ücretsiz bir taktik first-person shooter oyunudur: Terrorist ve Counter-Terrorist. Arms Race, Casual, Competitive, Danger Zone, Deathmatch, Demolition, Flying Scoutsman, Retakes ve Wingman dahil olmak üzere çeşitli oyun modları vardır.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
CS:GO SSS
VPN CS:GO'yu ücretsiz oynamamı sağlar mı?
Counter-Strike: Global Offensive'i oynamak tamamen ücretsizdir! Hangi platformda oynarlarsa oynasınlar abonelik gerektirmez. Bu, oyuncuların PlayStation 3'te oynamak için PlayStation Plus aboneliğine veya Xbox 360'ta oynarken Xbox Live aboneliğine ihtiyaç duymadıkları anlamına gelir.
CS:GO için nasıl VPN kullanırım?
ExpressVPN'e abone olun ve uygulamayı oyun için seçtiğiniz Windows veya macOS cihaz için indirin. PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Windows bilgisayarınız da “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağda güvende tutmanın yanı sıra oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma saldırısı) saldırılarından da korur. Ağ ana bilgisayarlarına yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için VPN'imizi de kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) kasıtlı olarak belirli ağ trafiği türlerini kısıtlıyorsa VPN bu kısıtlamaları atlatabilir ve ağ hızlarınızı varsayılan seviyelere geri yükleyebilir. Hatta bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızları bildirmişlerdir.
CS:GO'dan banlanabilir miyim?
Evet. Bireysel oyuncuların Counter-Strike: Global Offensive oynaması engellenebilir çünkü genellikle oyunun kurallarını diğer oyuncuların zararına olacak şekilde ihlal ederler. Bu, şu tür ihlalleri içerebilir: Hile, eşleştirme sıralamasının manipüle edilmesi (Beceri Grubunuzu düşürerek veya yanlış bir şekilde yükselterek), bot oluşturma veya otomasyon (sizin yerinize oynaması için yapay zeka kullanmak gibi) ve oyun sunucularının veya diğer oyuncuların çalışmasına müdahale etme.
CS:GO'daki banlar kalıcıdır ve tartışmaya kapalıdır.
Hangi cihazlarda CS:GO oynayabilirim?
Counter-Strike: Global Offensive; Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360 ve Linux'ta oynanabilir.
CS:GO oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıklarından çevrimiçi oyun oynamak için önerilmez. Çoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmaz, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu da ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Örneğin VPN Chrome uzantısı ile.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olmasının 6 nedeni
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Bağlantıyı güçlendirin
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla içeriğe erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımadan oyun oynayın
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
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Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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