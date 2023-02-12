Играйте в CS:GO с VPN №1 Играйте в CS:GO с VPN №1 для игр
С помощью самой быстрой VPN-сети для игр вы сможете избежать высокого пинга в любых публичных Wi-Fi-сетях и в любом месте, будь то школа или другая страна.
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Что такое Counter-Strike: Global Offensive?
Counter-Strike: Global Offensive (с англ. — «Контрудар: глобальное наступление») — это бесплатная тактическая игра-шутер от первого лица, в которой игроки могут выбрать одну из двух противоборствующих команд: террористов или спецназовцев. Существуют различные режимы игры, среди которых: обычный и соревновательный режим, гонка вооружений, запретная зона, бой насмерть, зачистка, перелетные снайперы и напарники.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
ЧаВо: CS:GO
Позволяет ли VPN играть в CS:GO бесплатно?
В Counter-Strike: Global Offensive можно играть совершенно бесплатно! Для этой игры не требуется подписка, независимо от того, на какой платформе вы играете. Это означает, что игрокам не нужна подписка PlayStation Plus для игры на PlayStation 3, а также подписка Xbox Live для игры на Xbox 360.
Как играть в КС ГО с помощью VPN?
Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для устройства, на котором вы собираетесь играть — Windows или macOS. В случае игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, воспользуйтесь приложением ExpressVPN для роутеров. Не готовы использовать VPN-роутер? Ваш ПК на базе Windows можно использовать в качестве «виртуального роутера».
ExpressVPN не только защитит ваши персональные данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и убережет от возможных DDoS-атак (отказ в обслуживании) во время игры. Также вы можете воспользоваться нашей VPN, чтобы уменьшить пинг, подключаясь к локациям VPN-серверов, находящихся рядом с игровыми серверами.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для определенных типов трафика, с помощью VPN вы можете обойти эти ограничения и вернуть исходную скорость своего сетевого подключения, а порой даже и повысить ее.
Могут ли меня забанить в CS:GO?
Да. Отдельные игроки могут быть заблокированы при игре в Counter-Strike: Global Offensive, если они нарушили правила игры, причинив ущерб другим игрокам. К таким нарушениям относятся читерство, манипуляции с рангом (путем понижения или ложного повышения своей группы навыков), боттинг или автоматизация (т. е. использование искусственного интеллекта для игры вместо вас), а также вмешательство в работу игровых серверов или других игроков.
Баны в CS:GO невозможно отменить, и они не подлежат обсуждению.
На каких устройствах я могу играть в CS:GO?
Игра Counter-Strike: Global Offensive доступна на Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360 и Linux.
Можно ли играть в CS:GO с помощью бесплатных прокси?
Мы не советуем использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и безопасности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные прокси ведут работу не так, как заявляют, некоторые даже продают данные своих клиентов. Кроме того, большинство бесплатных сервисов не смогут защитить вас от атак хакеров.
Узнайте больше про разницу между бесплатными прокси и VPN.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах со строгой цензурой VPN может помочь вам получить доступ к таким популярным сайтам, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно — например, с помощью VPN-расширения для Chrome.
6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 94 странах мира.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
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Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
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Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
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Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
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