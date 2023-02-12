Да. Отдельные игроки могут быть заблокированы при игре в Counter-Strike: Global Offensive, если они нарушили правила игры, причинив ущерб другим игрокам. К таким нарушениям относятся читерство, манипуляции с рангом (путем понижения или ложного повышения своей группы навыков), боттинг или автоматизация (т. е. использование искусственного интеллекта для игры вместо вас), а также вмешательство в работу игровых серверов или других игроков.

Баны в CS:GO невозможно отменить, и они не подлежат обсуждению.