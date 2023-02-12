Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Играйте в КС ГО с VPN №1 для игр.

Играйте в CS:GO с VPN №1 Играйте в CS:GO с VPN №1 для игр

С помощью самой быстрой VPN-сети для игр вы сможете избежать высокого пинга в любых публичных Wi-Fi-сетях и в любом месте, будь то школа или другая страна.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

Играйте в CS:GO в любом месте в 3 простых шага

Шаг 1

How to sign up for ExpressVPN

Купите подписку на ExpressVPN,
лучший VPN-сервис для геймеров.

Шаг 2

Глобус с изображением Соединенных Штатов Америки.

Подключитесь к любой локации
VPN-серверов в 94 странах мира.

Шаг 3

Разные устройства с логотипом Counter-Strike: Global Offensive.

Играйте в КС ГО под защитой
и с минимумом лагов.

ExpressVPN поможет снизить пинг при игре в CS:GO онлайн.

Купить ExpressVPN
Игра «Контрудар: глобальное наступление» на различных устройствах.

Что такое Counter-Strike: Global Offensive?

Counter-Strike: Global Offensive (с англ. — «Контрудар: глобальное наступление») — это бесплатная тактическая игра-шутер от первого лица, в которой игроки могут выбрать одну из двух противоборствующих команд: террористов или спецназовцев. Существуют различные режимы игры, среди которых: обычный и соревновательный режим, гонка вооружений, запретная зона, бой насмерть, зачистка, перелетные снайперы и напарники.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

ЧаВо: CS:GO

Позволяет ли VPN играть в CS:GO бесплатно?
Как играть в КС ГО с помощью VPN?
Могут ли меня забанить в CS:GO?
На каких устройствах я могу играть в CS:GO?
Можно ли играть в CS:GO с помощью бесплатных прокси?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре падающие точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 94 странах мира.

Жест прокрутки на значке буферизации показывает, что интернет-провайдер замедляет интернет-соединение.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика для компьютерных игр.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Получите доступ к нужному контенту на PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, соединенные градиентным кругом.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

Играть сейчас с ExpressVPN

Что говорят о нас геймеры

Аватар NickolasEdmunds в Твиттере.

@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

NickolasEdmunds
Пользователь HUMECHGAMES рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!

Мой первый #vpn, который с этим справился.

humechgames
Пользователь SKY_MASTERS737 рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

Sky_Masters737
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Играйте в КС ГО с VPN №1

Воспользуйтесь нашей безопасной 30-дневной гарантией возврата денег:

Если вам не понравится играть в Counter-Strike: Global Offensive с ExpressVPN, просто обратитесь в нашу службу поддержки в течение 30 дней, и мы полностью вернем ваш платеж.

Купить ExpressVPN

Выберите язык