Zasubskrybuj ExpressVPN i pobierz aplikację na wybrane urządzenie do gier – Windows lub macOS. W przypadku konsol do gier, takich jak PlayStation czy Xbox, użyj aplikacji ExpressVPN dla routerów. Nie masz ochoty na router VPN? Twój komputer z systemem Windows może posłużyć jako „wirtualny router”.



Poza zapewnieniem bezpieczeństwa Twoim danym i plikom w ramach zaszyfrowanej sieci, ExpressVPN chroni Cię również przed potencjalnymi atakami DDoS (distributed denial of service) podczas gry. Możesz również użyć naszego VPN do obniżenia pingu między różnymi serwerami gier, łącząc się z lokalizacjami bliżej danych serwerów.



Jeśli Twój ISP (dostawca usług internetowych) celowo „dławi” określone rodzaje ruchu sieciowego, VPN pozwoli Ci ominąć te ograniczenia i przywrócić prędkości sieciowe do ich domyślnych poziomów. W niektórych przypadkach użytkownicy zgłaszali nawet poprawę wydajności gier.