Как настроить VPN на Mac
- Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
- Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.
Как начать пользоваться приложением ExpressVPN для Mac за 3 простых шага!
Шаг 1
Для использования VPN нажмите на кнопку подключения. Чтобы подключиться к серверу, нажмите на панель локаций.
Шаг 2
Выберите одну из локаций VPN-серверов во вкладках «Рекомендуемые», «Все» или «Предыдущие».
Шаг 3
Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.
Видео: как установить приложение ExpressVPN для macOS
Скачайте VPN-приложение для всех устройств Apple
Вы предпочитаете Apple. Вы цените конфиденциальность в Интернете. Воспользуйтесь сервисом ExpressVPN, чтобы расширить возможности всех ваших Mac-устройств.
Можно установить на:
- MacBook
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- iMac Pro
- Mac Pro
- Mac mini
Совместимо с:
- macOS Catalina (10.15)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Sierra (10.12)
- MacOS El Capitan (10.11)
- MacOS Yosemite (10.10)
Вам нужен доступ к VPN на iPhone, iPad или iPod touch? Скачайте VPN-приложение для iOS и используйте его на всех нужных устройствах одновременно. Вы даже можете настроить свой Mac для совместного VPN-подключения через Wi-Fi.Купить ExpressVPN
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Mac
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свой Mac к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Раздельное туннелирование
При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
Совместимость с расширением браузера
Расширения ExpressVPN для Chrome и Firefox позволяют напрямую управлять подключением к VPN из вашего веб-браузера.
Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)
Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.
Ярлыки ваших любимых сервисов
Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.
Узнайте, почему приложение ExpressVPN — лучшее VPN-приложение для Mac
— средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свой Mac к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Twitter, Instagram, Skype, YouTube, Google, игровые сайты и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес компьютера и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить. Мы никогда не регистрируем и не мониторим вашу онлайн-активность.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас есть вопросы, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.