    Скачайте ExpressVPN, лучшее VPN-приложение для Mac

    Надежный VPN-клиент для macOS Catalina, Mojave, High Sierra, Yosemite и всех предыдущих версий macOS

    • Подключение выполняется за пару секунд
    • Работает на всех моделях MacBook и iMac
    • Анонимный и безопасный веб-серфинг в Safari
    • Безоговорочная гарантия возврата денег в течение 30 дней
    Купить ExpressVPN Проверить совместимость

    Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для Mac.


    ExpressVPN для Mac.
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    Как настроить VPN на Mac

    1. Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
    2. Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
    3. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

    Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.

    Как начать пользоваться приложением ExpressVPN для Mac за 3 простых шага!

    Шаг 1

    UI приложения ExpressVPN (Mac): отключение от VPN

    Для использования VPN нажмите на кнопку подключения. Чтобы подключиться к серверу, нажмите на панель локаций.

    Шаг 2

    Интерфейс приложения ExpressVPN (Mac): выбор локации VPN-сервера

    Выберите одну из локаций VPN-серверов во вкладках «Рекомендуемые», «Все» или «Предыдущие».

    Шаг 3

    UI приложения ExpressVPN (Mac): экран подключения к VPN

    Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.

    Видео: как установить приложение ExpressVPN для macOS

    Mac VPN: Woman smiling on Apple laptop

    Скачайте VPN-приложение для всех устройств Apple

    Вы предпочитаете Apple. Вы цените конфиденциальность в Интернете. Воспользуйтесь сервисом ExpressVPN, чтобы расширить возможности всех ваших Mac-устройств.

    Можно установить на:

    • MacBook
    • MacBook Air
    • MacBook Pro
    • iMac
    • iMac Pro
    • Mac Pro
    • Mac mini

    Совместимо с:

    • macOS Catalina (10.15)
    • macOS Mojave (10.14)
    • macOS High Sierra (10.13)
    • macOS Sierra (10.12)
    • MacOS El Capitan (10.11)
    • MacOS Yosemite (10.10)

    Вам нужен доступ к VPN на iPhone, iPad или iPod touch? Скачайте VPN-приложение для iOS и используйте его на всех нужных устройствах одновременно. Вы даже можете настроить свой Mac для совместного VPN-подключения через Wi-Fi.

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    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Mac

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить свой Mac к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Совместимость с расширением браузера

    Расширения ExpressVPN для Chrome и Firefox позволяют напрямую управлять подключением к VPN из вашего веб-браузера.

    Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)

    Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

    Ярлыки ваших любимых сервисов

    Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

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    Нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Mac

    Узнайте, почему приложение ExpressVPN — лучшее VPN-приложение для Mac

    Отличное приложение!!! Простое и чрезвычайно полезное. Спасибо!
    Wolfgang
    Работает так хорошо, что не видишь разницы при использовании VPN. Обычно VPN замедляет скорость. Я сделал тест на скорость, и скорость не изменилась. Как будто я на самом деле в Германии.
    Eddie
    Совет от профессионала: установите ExpressVPN перед посадкой в самолет на iPhone или Mac, и сможете обойти сетевые фильтры и ограничение скорости!
    Ric
    К счастью, ExpressVPN поддерживает Mac OS 10.10 Yosemite. Так здорово снова вернуться в Twitter!
    Marc
    Превосходно Trustpilot ratings 5star 4,7 из 5
    — средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте     Trustpilot logo

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключить свой Mac к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Twitter, Instagram, Skype, YouTube, Google, игровые сайты и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес компьютера и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить. Мы никогда не регистрируем и не мониторим вашу онлайн-активность.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас есть вопросы, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.

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    Надежный VPN-клиент для Mac без всякого риска

    Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

    Установите приложение ExpressVPN для Mac с 30-дневной гарантией возврата денег и защитите свое интернет-соединение!

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