Функция Автовыбор (Smart Location), реализованная в приложениях ExpressVPN, автоматически выбирает локацию VPN-серверов, способную предоставить вам наиболее качественное подключение, на основе таких метрик, как скорость загрузки, время задержки и расстояния до сервера.

Примечание. Если вы не хотите пользоваться функцией «Автовыбор», вы можете самостоятельно подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

Когда стоит использовать функцию автовыбора?

Мы рекомендуем использовать функцию автовыбора, если вы:

хотите безопасное и приватное подключение;

хотите максимально высокую скорость (получить более высокую скорость можно, подключившись к VPN-серверу в ближайшей к вам локации);

не имеете предпочтений, к каким серверам подключаться.

Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

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Как подключиться с помощью функции автовыбора

Ниже вы найдете инструкции для различных типов устройств.

Windows, Mac, Android, iOS

При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора предлагается по умолчанию. Чтобы подключиться, нажмите .

Linux

Чтобы подключиться с помощью функции автовыбора, введите expressvpn connect smart

Роутеры

При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора будет предложена по умолчанию.

Если вы хотите воспользоваться функцией автовыбора после подключения к другим VPN-локациям: Откройте панель управления роутера, на котором установлено приложение ExpressVPN. Нажмите рядом с группой устройств, для которых вы хотите изменить локацию. Выберите локацию в разделе Автовыбор. Нужна помощь?

Подключение к другой локации VPN-серверов

Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

Вот как можно подключиться к другой локации VPN-серверов с помощью…

Узнайте, как правильно выбрать подходящую вам VPN-локацию.

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