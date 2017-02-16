Функция Автовыбор (Smart Location), реализованная в приложениях ExpressVPN, автоматически выбирает локацию VPN-серверов, способную предоставить вам наиболее качественное подключение, на основе таких метрик, как скорость загрузки, время задержки и расстояния до сервера.
Примечание. Если вы не хотите пользоваться функцией «Автовыбор», вы можете самостоятельно подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.
Содержание
Когда стоит использовать функцию автовыбора?
Как подключиться с помощью функции автовыбора
Подключение к другой локации VPN-серверов
Когда стоит использовать функцию автовыбора?
Мы рекомендуем использовать функцию автовыбора, если вы:
- хотите безопасное и приватное подключение;
- хотите максимально высокую скорость (получить более высокую скорость можно, подключившись к VPN-серверу в ближайшей к вам локации);
- не имеете предпочтений, к каким серверам подключаться.
Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
Как подключиться с помощью функции автовыбора
Ниже вы найдете инструкции для различных типов устройств.
При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора предлагается по умолчанию. Чтобы подключиться, нажмите .
При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора будет предложена по умолчанию.
Если вы хотите воспользоваться функцией автовыбора после подключения к другим VPN-локациям:
- Откройте панель управления роутера, на котором установлено приложение ExpressVPN.
- Нажмите рядом с группой устройств, для которых вы хотите изменить локацию.
- Выберите локацию в разделе Автовыбор.
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
Подключение к другой локации VPN-серверов
Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.
Вот как можно подключиться к другой локации VPN-серверов с помощью…
- Приложения ExpressVPN для Windows
- Приложения ExpressVPN для Mac
- Приложения ExpressVPN для iOS
- Приложения ExpressVPN для Android
- Приложения ExpressVPN для Linux
- Приложения ExpressVPN для роутеров
Узнайте, как правильно выбрать подходящую вам VPN-локацию.
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.