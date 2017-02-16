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Функция Автовыбор (Smart Location), реализованная в приложениях ExpressVPN, автоматически выбирает локацию VPN-серверов, способную предоставить вам наиболее качественное подключение, на основе таких метрик, как скорость загрузки, время задержки и расстояния до сервера.

Примечание. Если вы не хотите пользоваться функцией «Автовыбор», вы можете самостоятельно подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

Содержание

Когда стоит использовать функцию автовыбора?
Как подключиться с помощью функции автовыбора
Подключение к другой локации VPN-серверов

Когда стоит использовать функцию автовыбора?

Мы рекомендуем использовать функцию автовыбора, если вы:

  • хотите безопасное и приватное подключение;
  • хотите максимально высокую скорость (получить более высокую скорость можно, подключившись к VPN-серверу в ближайшей к вам локации);
  • не имеете предпочтений, к каким серверам подключаться.

Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Как подключиться с помощью функции автовыбора

Ниже вы найдете инструкции для различных типов устройств.

Windows, Mac, Android, iOS

При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора предлагается по умолчанию.  Чтобы подключиться, нажмите On button..

Чтобы подключиться, нажмите кнопку включения.

Linux

Чтобы подключиться с помощью функции автовыбора, введите

expressvpn connect smart

Чтобы воспользоваться функцией автовыбора на Linux, введите "expressvpn connect smart".

Роутеры

При первом подключении к ExpressVPN функция автовыбора будет предложена по умолчанию.
Надпись "Соединение установлено" означает, что ваши устройства защищены VPN.

Если вы хотите воспользоваться функцией автовыбора после подключения к другим VPN-локациям:

  1. Откройте панель управления роутера, на котором установлено приложение ExpressVPN.
  2. Нажмите More icon. рядом с группой устройств, для которых вы хотите изменить локацию.
  3. Выберите локацию в разделе Автовыбор.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

 

Подключение к другой локации VPN-серверов

Если вам не хочется использовать функцию автовыбора, вы можете сами подключиться к любому из наших VPN-серверов в 94 странах.

Вот как можно подключиться к другой локации VPN-серверов с помощью…

Узнайте, как правильно выбрать подходящую вам VPN-локацию.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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