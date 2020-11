Hoe een VPN werkt

Gaat u online? Gebruik een virtueel anoniem netwerk (VPN) om uw IP adres te verbergen en anoniem overal ter wereld het internet op te gaan. Slimme internetgebruikers uit Peru rekenen op ExpressVPN als zij online beschermd willen blijven. Of u nu thuis bent in Lima en toegang wilt tot websites en diensten als u in een ander land bent, of op reis bent en een Peruaans IP adres nodig hebt, met ExpressVPN kunt u veilig het internet op.