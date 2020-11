Comment un VPN fonctionne

Vous souhaitez vous connecter ? Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour masquer votre adresse IP et naviguer sur Internet de façon anonyme où que vous soyez dans le monde. Les internautes avisés du Pérou comptent sur ExpressVPN lorsqu'ils souhaitent rester protégés en ligne. Que vous soyez chez vous à Lima et que vous ayez besoin d'accéder à des sites et services comme si vous vous trouviez dans un autre pays, ou que vous soyez en voyage à l'étranger et que vous ayez besoin d'une adresse IP péruvienne, vous pouvez vous connecter à Internet en toute sécurité avec ExpressVPN.