Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь о географических ограничения и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою приватность и анонимность онлайн, вам следует использовать VPN всех своих действий в Интернете и на всех своих устройствах.

Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN особенно полезен при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.

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