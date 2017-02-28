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Это руководство покажет вам, как настроить ExpressVPN для Kodi на iOS.
Перед началом вам потребуется:
Чтобы использовать ExpressVPN с Kodi:
- Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для iOS.
- В приложении нажмите .
- Подключитесь к предпочитаемому VPN-серверу.
- Проверьте свой IP-адрес, чтобы убедиться, что VPN работает.
- Откройте и используйте Kodi как обычно.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.