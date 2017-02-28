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Это руководство покажет вам, как настроить ExpressVPN для Kodi на iOS.

Перед началом вам потребуется:

Важно! Для установки Kodi на iOS-устройство потребуется выполнить т. н. джейлбрейк. Действуйте на свой страх и риск. 

Чтобы использовать ExpressVPN с Kodi:

  1. Скачайте и настройте приложение ExpressVPN для iOS.
  2. В приложении нажмите Иконка «Еще»..
  3. Подключитесь к предпочитаемому VPN-серверу.
  4. Проверьте свой IP-адрес, чтобы убедиться, что VPN работает.
  5. Откройте и используйте Kodi как обычно.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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