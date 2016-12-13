Последнее обновление:

Get ExpressVPN on iOS.
Нужна VPN для iOS?
Купить ExpressVPN сейчас
Refer a friend to use ExpressVPN.
Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно?
Пригласите друга прямо сейчас

Этот гид покажет вам, как узнать версию iOS на вашем iPhone или iPad. Для использования приложения ExpressVPN для iOS вам потребуется iOS 15 или новее.

Чтобы узнать версию iOS на вашем iPhone или iPad:

  1. Откройте Настройки > Основные.
  2. Нажмите Об этом устройстве.
  3. Версия iOS указана рядом с Версия ПО.

Если у вас iOS 15 или новее, используйте приложение ExpressVPN.

Если у вас iOS 14 или более старая версия, обновите iOS, чтобы загрузить последнюю версию приложения с актуальными улучшениями безопасности и конфиденциальности.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.