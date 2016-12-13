Нужна VPN для iOS? Купить ExpressVPN сейчас

Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно? Пригласите друга прямо сейчас

Этот гид покажет вам, как узнать версию iOS на вашем iPhone или iPad. Для использования приложения ExpressVPN для iOS вам потребуется iOS 15 или новее.

Чтобы узнать версию iOS на вашем iPhone или iPad:

Откройте Настройки > Основные. Нажмите Об этом устройстве. Версия iOS указана рядом с Версия ПО.

Если у вас iOS 15 или новее, используйте приложение ExpressVPN.

Если у вас iOS 14 или более старая версия, обновите iOS, чтобы загрузить последнюю версию приложения с актуальными улучшениями безопасности и конфиденциальности.

Нужна помощь? .

Вернуться наверх