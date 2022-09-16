ExpressVPN предлагает три тарифных плана: 12-месячный тарифный план за 8,32 долл. США в месяц, 6-месячный тарифный план за 9,99 долл. США в месяц и тарифный план на 1 месяц за 12,95 долл. США в месяц).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ 12 месяцев $8,32 6 месяцев $9,99 1 месяц $12,95

Все подписки рассчитываются в долларах США и дополнены 30-дневной гарантией возврата денег, так что вы сможете попробовать услуги сервиса без риска.

Если вы покупаете 6-месячную подписку, то раз в 6 месяцев вы будете платить $59,94. Если вы покупаете 12-месячную подписку, то раз в 12 месяцев вы будете платить $99,84. По окончании срока действия подписки с вашего счета автоматически будет списываться вся сумма оплаты, пока вы не отключите автоматическое обновление подписки, которое всегда включено по умолчанию.

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