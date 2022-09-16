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ExpressVPN предлагает три тарифных плана: 12-месячный тарифный план за 8,32 долл. США в месяц, 6-месячный тарифный план за 9,99 долл. США в месяц и тарифный план на 1 месяц за 12,95 долл. США в месяц).

ТАРИФНЫЙ ПЛАНСТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ
12 месяцев$8,32
6 месяцев$9,99
1 месяц$12,95

Все подписки рассчитываются в долларах США и дополнены 30-дневной гарантией возврата денег, так что вы сможете попробовать услуги сервиса без риска.

Если вы покупаете 6-месячную подписку, то раз в 6 месяцев вы будете платить $59,94. Если вы покупаете 12-месячную подписку, то раз в 12 месяцев вы будете платить $99,84. По окончании срока действия подписки с вашего счета автоматически будет списываться вся сумма оплаты, пока вы не отключите автоматическое обновление подписки, которое всегда включено по умолчанию.

Остались вопросы о тарифных планах ExpressVPN? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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