Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Важно! Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, воспользуйтесь этим руководством. Чтобы получить срочную помощь,

Из этого руководства вы узнаете, как раскрыть все возможности ExpressVPN для просмотра Netflix.

Подключение к ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix обеспечит вам следующие преимущества:

Вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции при подключении к любым сетям.

Интернет-провайдер не сможет ограничить пропускную способность вашего подключения.

История ваших просмотров на Netflix останется приватной.

Перед переходом на Netflix

Прежде чем открыть Netflix, вам потребуются:

Активная подписка на ExpressVPN

Учетная запись и активная подписка на Netflix

Если вы смотрите трансляции на компьютере, открыть Netflix можно через браузер. В свою очередь, приложение Netflix можно установить на мобильные устройства и различные телеприставки.

Также вам понадобится установить на свое устройство:

Приложение ExpressVPN

Браузерное расширение ExpressVPN (если вы хотите получить доступ к Netflix через браузер — например, Chrome, Firefox и Edge)

Чтобы установить приложение и браузерное расширение ExpressVPN, воспользуйтесь инструкциями для соответствующего устройства, приведенными в следующем разделе.

Нужна помощь?

Наверх

На каких устройствах можно смотреть Netflix с ExpressVPN

ExpressVPN поддерживается на компьютерах, планшетах, смартфонах, телевизорах Smart TV, телеприставках и не только. Вы можете воспользоваться приложением ExpressVPN или настроить подключение к серверам ExpressVPN вручную на:

Windows

Mac

Linux

iOS

Apple TV (tvOS 17 и более новые версии)

Android

планшетах Amazon Fire

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart TV

Chromecast с Google TV

беспроводных роутерах

Также вы можете вручную настроить подключение к ExpressVPN на таких устройствах для трансляции потокового медиаконтента, которые не поддерживают приложение ExpressVPN, в том числе:

Apple TV (4-е и более поздние поколения)

Apple TV (1-е, 2-е и 3-е поколения)

Chromecast

Нужна помощь?

Наверх

Просмотр Netflix с VPN

Windows или Mac

Нужна помощь?

Наверх

iOS или Android

Нужна помощь?

Наверх

Linux

Нужна помощь?

Наверх

Телеприставки или телевизоры Smart TV

Приложение ExpressVPN можно установить на определенных сетевых медиаплеерах, поддерживающих встроенные VPN:

Если у вас есть эти сетевые медиаплееры:

Также вы можете настроить на своем устройстве MediaStreamer, чтобы получить доступ к Netflix.

Внимание. MediaStreamer — это не VPN-сервис, а потому не обеспечивает тот же уровень защиты и приватности, что и VPN. MediaStreamer не имеет графического пользовательского интерфейса и не позволяет менять виртуальное местосположение. При этом MediaStreamer работает быстрее VPN и совместим с такими сетевыми медиаплеерами и устройствами, на которые нельзя установить VPN-приложение — например, с Apple TV, некоторыми моделями телевизоров Smart TV и игровыми приставками. Также обратите внимание, что с помощью MediaStreamer можно получить доступ только к каталогу Netflix для США.

Подробнее про подключение к MediaStreamer на ТВ.

Нужна помощь?

Наверх

ExpressVPN для роутеров

Важно! Приложение Приложение ExpressVPN для роутеров можно установить только на совместимые роутеры Asus, Linksys или Netgear.

Вы можете настроить подключение к серверам ExpressVPN на своем роутере, а затем подключить к нему свои устройства, в том числе медиаплееры.

Загрузите и установите приложение ExpressVPN для роутеров. Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN. Подключите ваше устройство к роутеру, на котором запущено приложение ExpressVPN. Откройте Netflix.

Нужна помощь?

Наверх

Другие способы просмотра Netflix

Если вы хотите смотреть Netflix на своем телевизоре, который не поддерживает VPN, а также если вы не хотите заниматься настройкой подключения к MediaStreamer, вы можете также:

Нужна помощь?

Наверх

Заблокирует ли меня Netflix за использование VPN?

Даже если вы используете VPN, иногда ваш доступ к Netflix может быть ограничен. Впрочем, с помощью ExpressVPN вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции Netflix. Собственно говоря, используя ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix, вы можете избежать ограничения пропускной способности подключения интернет-провайдером, из-за которой скорость соединения снижается. Дело в том, что Netflix — очень популярный сервис, и некоторые интернет-провайдеры намеренно ограничивают скорость обмена данных с его серверами для своих клиентов. ExpressVPN защитит ваш трафик с помощью зашифрованного туннеля, поэтому интернет-провайдер не сможет его проанализировать и ограничивать пропускную способность вашего подключения. Как следствие, трансляции Netflix будут загружаться быстрее и более плавным образом, без буферизации.

Использование ExpressVPN также позволит получить доступ к Netflix при подключении к определенным сетям (например, в образовательном учреждении, на работе или к публичным точкам доступа Wi-Fi), в которых доступ к онлайн-кинотеатрам обычно ограничивается или блокируется.

Если по той или иной причине вы не сможете получить доступ к нужному контенту, воспользуйтесь следующими инструкциями, чтобы устранить проблему.

Нужна помощь?

Наверх

Устранение проблем с потоковыми трансляциями Netflix

Если, используя ExpressVPN, вы не можете получить доступ к Netflix, воспользуйтесь следующими руководствами:

Важно! Если вы все равно не можете получить доступ к Netflix, используя ExpressVPN, а также если у вас возникли другие проблемы, не описанные в данных руководствах,

Наверх