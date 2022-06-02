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Из этого руководства вы узнаете, как раскрыть все возможности ExpressVPN для просмотра Netflix.
Подключение к ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix обеспечит вам следующие преимущества:
- Вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции при подключении к любым сетям.
- Интернет-провайдер не сможет ограничить пропускную способность вашего подключения.
- История ваших просмотров на Netflix останется приватной.
Содержание
Перед переходом на Netflix
На каких устройствах можно смотреть Netflix с ExpressVPN
Просмотр Netflix с VPN
Другие способы просмотра Netflix
Заблокирует ли меня Netflix за использование VPN?
Устранение проблем с потоковыми трансляциями Netflix
Перед переходом на Netflix
Прежде чем открыть Netflix, вам потребуются:
- Активная подписка на ExpressVPN
- Учетная запись и активная подписка на Netflix
Если вы смотрите трансляции на компьютере, открыть Netflix можно через браузер. В свою очередь, приложение Netflix можно установить на мобильные устройства и различные телеприставки.
Также вам понадобится установить на свое устройство:
- Приложение ExpressVPN
- Браузерное расширение ExpressVPN (если вы хотите получить доступ к Netflix через браузер — например, Chrome, Firefox и Edge)
Чтобы установить приложение и браузерное расширение ExpressVPN, воспользуйтесь инструкциями для соответствующего устройства, приведенными в следующем разделе.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
На каких устройствах можно смотреть Netflix с ExpressVPN
ExpressVPN поддерживается на компьютерах, планшетах, смартфонах, телевизорах Smart TV, телеприставках и не только. Вы можете воспользоваться приложением ExpressVPN или настроить подключение к серверам ExpressVPN вручную на:
- Windows
- Mac
- Linux
- iOS
- Apple TV (tvOS 17 и более новые версии)
- Android
- планшетах Amazon Fire
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Smart TV
- Chromecast с Google TV
- беспроводных роутерах
Также вы можете вручную настроить подключение к ExpressVPN на таких устройствах для трансляции потокового медиаконтента, которые не поддерживают приложение ExpressVPN, в том числе:
- Apple TV (4-е и более поздние поколения)
- Apple TV (1-е, 2-е и 3-е поколения)
- Chromecast
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Просмотр Netflix с VPN
Windows или Mac
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN:
- Загрузите и установите браузерное расширение ExpressVPN.
- Откройте приложение, нажмите .
- Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
- Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
- Откройте Netflix.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
iOS или Android
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN:
- Откройте приложение, нажмите .
- Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
- Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
- Откройте Netflix.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Linux
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Linux.
- Загрузите и установите браузерное расширение ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в нужной вам стране с помощью следующей команды:
expressvpn connect
Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
- Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
- Откройте Netflix.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Телеприставки или телевизоры Smart TV
Приложение ExpressVPN можно установить на определенных сетевых медиаплеерах, поддерживающих встроенные VPN:
Если у вас есть эти сетевые медиаплееры:
- Откройте магазин приложений вашего устройства, загрузите и установите приложение ExpressVPN:
- Откройте приложение, нажмите .
- Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
- Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
- Откройте Netflix.
Также вы можете настроить на своем устройстве MediaStreamer, чтобы получить доступ к Netflix.
Внимание. MediaStreamer — это не VPN-сервис, а потому не обеспечивает тот же уровень защиты и приватности, что и VPN. MediaStreamer не имеет графического пользовательского интерфейса и не позволяет менять виртуальное местосположение. При этом MediaStreamer работает быстрее VPN и совместим с такими сетевыми медиаплеерами и устройствами, на которые нельзя установить VPN-приложение — например, с Apple TV, некоторыми моделями телевизоров Smart TV и игровыми приставками. Также обратите внимание, что с помощью MediaStreamer можно получить доступ только к каталогу Netflix для США.
Подробнее про подключение к MediaStreamer на ТВ.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
ExpressVPN для роутеров
Вы можете настроить подключение к серверам ExpressVPN на своем роутере, а затем подключить к нему свои устройства, в том числе медиаплееры.
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN для роутеров.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
- Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
- Подключите ваше устройство к роутеру, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Откройте Netflix.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Другие способы просмотра Netflix
Если вы хотите смотреть Netflix на своем телевизоре, который не поддерживает VPN, а также если вы не хотите заниматься настройкой подключения к MediaStreamer, вы можете также:
- Передать трансляцию с экрана вашего компьютера, смартфона или другого устройства на ТВ. Эта возможность доступна для следующих устройств:
- Apple TV
- Chromecast
- Roku
- устройства Fire TV (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
- телевизоры Smart TV от LG
- телевизоры Smart TV от Samsung
- Создать виртуальный роутер на своем компьютере.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Заблокирует ли меня Netflix за использование VPN?
Даже если вы используете VPN, иногда ваш доступ к Netflix может быть ограничен. Впрочем, с помощью ExpressVPN вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции Netflix. Собственно говоря, используя ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix, вы можете избежать ограничения пропускной способности подключения интернет-провайдером, из-за которой скорость соединения снижается. Дело в том, что Netflix — очень популярный сервис, и некоторые интернет-провайдеры намеренно ограничивают скорость обмена данных с его серверами для своих клиентов. ExpressVPN защитит ваш трафик с помощью зашифрованного туннеля, поэтому интернет-провайдер не сможет его проанализировать и ограничивать пропускную способность вашего подключения. Как следствие, трансляции Netflix будут загружаться быстрее и более плавным образом, без буферизации.
Использование ExpressVPN также позволит получить доступ к Netflix при подключении к определенным сетям (например, в образовательном учреждении, на работе или к публичным точкам доступа Wi-Fi), в которых доступ к онлайн-кинотеатрам обычно ограничивается или блокируется.
Если по той или иной причине вы не сможете получить доступ к нужному контенту, воспользуйтесь следующими инструкциями, чтобы устранить проблему.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Устранение проблем с потоковыми трансляциями Netflix
Если, используя ExpressVPN, вы не можете получить доступ к Netflix, воспользуйтесь следующими руководствами:
- Не удается подключиться к VPN
- Не удается получить доступ к определенному контенту после подключения к VPN
- Низкая скорость интернет-соединения после подключения к VPN
- Не удается открыть сайты после подключения к VPN
- VPN-соединение постоянно обрывается