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Важно! Если вы подключены к VPN, но не можете получить доступ к определенному контенту, воспользуйтесь этим руководством. Чтобы получить срочную помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как раскрыть все возможности ExpressVPN для просмотра Netflix.

Подключение к ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix обеспечит вам следующие преимущества:

  • Вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции при подключении к любым сетям.
  • Интернет-провайдер не сможет ограничить пропускную способность вашего подключения.
  • История ваших просмотров на Netflix останется приватной.

Содержание

Перед переходом на Netflix
На каких устройствах можно смотреть Netflix с ExpressVPN
Просмотр Netflix с VPN
Другие способы просмотра Netflix
Заблокирует ли меня Netflix за использование VPN?
Устранение проблем с потоковыми трансляциями Netflix

Перед переходом на Netflix

Прежде чем открыть Netflix, вам потребуются:

Если вы смотрите трансляции на компьютере, открыть Netflix можно через браузер. В свою очередь, приложение Netflix можно установить на мобильные устройства и различные телеприставки.

Также вам понадобится установить на свое устройство:

Чтобы установить приложение и браузерное расширение ExpressVPN, воспользуйтесь инструкциями для соответствующего устройства, приведенными в следующем разделе.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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На каких устройствах можно смотреть Netflix с ExpressVPN

ExpressVPN поддерживается на компьютерах, планшетах, смартфонах, телевизорах Smart TV, телеприставках и не только. Вы можете воспользоваться приложением ExpressVPN или настроить подключение к серверам ExpressVPN вручную на:

  • Windows
  • Mac
  • Linux
  • iOS
  • Apple TV (tvOS 17 и более новые версии)
  • Android
  • планшетах Amazon Fire
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Smart TV
  • Chromecast с Google TV
  • беспроводных роутерах

Также вы можете вручную настроить подключение к ExpressVPN на таких устройствах для трансляции потокового медиаконтента, которые не поддерживают приложение ExpressVPN, в том числе:

  • Apple TV (4-е и более поздние поколения)
  • Apple TV (1-е, 2-е и 3-е поколения)
  • Chromecast

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Просмотр Netflix с VPN

Windows или Mac

  1. Загрузите и установите приложение ExpressVPN:
  2. Загрузите и установите браузерное расширение ExpressVPN.
  3. Откройте приложение, нажмите More icon..
  4. Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
  5. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
  6. Откройте Netflix.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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iOS или Android

  1. Загрузите и установите приложение ExpressVPN:
  2. Откройте приложение, нажмите More icon..
  3. Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
  4. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
  5. Откройте Netflix.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Linux

  1. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Linux.
  2. Загрузите и установите браузерное расширение ExpressVPN.
  3. Подключитесь к локации VPN-серверов в нужной вам стране с помощью следующей команды:
    expressvpn connect
    Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
  4. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
  5. Откройте Netflix.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Телеприставки или телевизоры Smart TV

Приложение ExpressVPN можно установить на определенных сетевых медиаплеерах, поддерживающих встроенные VPN:

Если у вас есть эти сетевые медиаплееры:

  1. Откройте магазин приложений вашего устройства, загрузите и установите приложение ExpressVPN:
  2. Откройте приложение, нажмите More icon..
  3. Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
  4. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
  5. Откройте Netflix.

Также вы можете настроить на своем устройстве MediaStreamer, чтобы получить доступ к Netflix.

Внимание. MediaStreamer — это не VPN-сервис, а потому не обеспечивает тот же уровень защиты и приватности, что и VPN. MediaStreamer не имеет графического пользовательского интерфейса и не позволяет менять виртуальное местосположение. При этом MediaStreamer работает быстрее VPN и совместим с такими сетевыми медиаплеерами и устройствами, на которые нельзя установить VPN-приложение — например, с Apple TV, некоторыми моделями телевизоров Smart TV и игровыми приставками. Также обратите внимание, что с помощью MediaStreamer можно получить доступ только к каталогу Netflix для США.

Подробнее про подключение к MediaStreamer на ТВ.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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ExpressVPN для роутеров

Важно! Приложение ExpressVPN для роутеров можно установить только на совместимые роутеры Asus, Linksys или Netgear.

Вы можете настроить подключение к серверам ExpressVPN на своем роутере, а затем подключить к нему свои устройства, в том числе медиаплееры.

  1. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для роутеров.
  2. Подключитесь к локации VPN-серверов в той стране, контент из которой вы хотите смотреть. Если в этой стране доступно более одной локации VPN-серверов, выберите ближайшую к вам.
  3. Проверьте ваш IP-адрес и запустите проверку на наличие утечек DNS, чтобы подтвердить успешное подключение к VPN.
  4. Подключите ваше устройство к роутеру, на котором запущено приложение ExpressVPN.
  5. Откройте Netflix.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Другие способы просмотра Netflix

Если вы хотите смотреть Netflix на своем телевизоре, который не поддерживает VPN, а также если вы не хотите заниматься настройкой подключения к MediaStreamer, вы можете также:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Заблокирует ли меня Netflix за использование VPN?

Даже если вы используете VPN, иногда ваш доступ к Netflix может быть ограничен. Впрочем, с помощью ExpressVPN вы сможете безопасно смотреть потоковые трансляции Netflix. Собственно говоря, используя ExpressVPN для просмотра фильмов и сериалов на Netflix, вы можете избежать ограничения пропускной способности подключения интернет-провайдером, из-за которой скорость соединения снижается. Дело в том, что Netflix — очень популярный сервис, и некоторые интернет-провайдеры намеренно ограничивают скорость обмена данных с его серверами для своих клиентов. ExpressVPN защитит ваш трафик с помощью зашифрованного туннеля, поэтому интернет-провайдер не сможет его проанализировать и ограничивать пропускную способность вашего подключения. Как следствие, трансляции Netflix будут загружаться быстрее и более плавным образом, без буферизации.

Использование ExpressVPN также позволит получить доступ к Netflix при подключении к определенным сетям (например, в образовательном учреждении, на работе или к публичным точкам доступа Wi-Fi), в которых доступ к онлайн-кинотеатрам обычно ограничивается или блокируется.

Если по той или иной причине вы не сможете получить доступ к нужному контенту, воспользуйтесь следующими инструкциями, чтобы устранить проблему.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Устранение проблем с потоковыми трансляциями Netflix

Если, используя ExpressVPN, вы не можете получить доступ к Netflix, воспользуйтесь следующими руководствами:

Важно! Если вы все равно не можете получить доступ к Netflix, используя ExpressVPN, а также если у вас возникли другие проблемы, не описанные в данных руководствах, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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