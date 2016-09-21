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На этой странице вы найдете ответы на вопросы о приложении ExpressVPN для роутеров.

Чтобы настроить ExpressVPN на роутере, обратитесь к соответствующему руководству для своей модели роутера.

Содержание

Настройка роутера

Как найти пароль роутера по умолчанию?

Как сменить пароль администратора роутера?

Как войти в настройки роутера?

Как подключить роутер к модему или роутеру интернет-провайдера?

Какие сетевые настройки поддерживаются?

Защита своих устройств

Сколько устройств можно подключить к роутеру?

Можно ли выбрать, какие устройства будут под защитой VPN?

Как установить статический IP-адрес локальной сети для устройства?

Как удалить неактивное устройство из роутера?

Почему некоторые устройства дважды отображаются на панели управления?

Как определить устройства без имени на панели управления?

Как создать гостевую сеть Wi-Fi?

Поддерживает ли Aircove функцию Network Lock?

Использование роутера

Как проверить, правильно ли работает VPN?

Как проверить скорость моего интернет-соединения?

Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?

Как разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц?

Как обновить прошивку ExpressVPN?

Как перезагрузить роутер?

Как включить или отключить автоперезагрузку?

Что означают LED-индикаторы на роутере Aircove?

Как отключить индикаторы?

Можно ли включить Aircove Go при помощи банка питания с разъемом USB-C?

Какие протоколы шифрования Wi-Fi поддерживаются Aircove Go Wi-Fi Link?

Шифрует ли VPN обмен данными между устройствами в локальной сети (LAN)?

Расширенные настройки

Как настроить перенаправление портов?

Как настроить динамические DNS?

Как настроить статический IP-адрес глобальной сети?

Как настроить пользовательские DNS?

Как сбросить настройки роутера до заводских?

Почему мой роутер обращается к неожиданным доменам?

Настройка роутера

Как найти пароль роутера по умолчанию?

Учетные данные роутера по умолчанию обычно можно найти на наклейке на задней стороне роутера или снизу. Подробнее о том, как найти логин и пароль по умолчанию для конкретных моделей роутеров Asus, Linksys, Netgear и Aircove.

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Как изменить пароль администратора роутера?

Чтобы изменить пароль администратора, откройте панель управления роутера и выберите Расширенные настройки > Настройки роутера. Если вы забыли пароль администратора, вам необходимо сбросить настройки роутера.

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Как войти в настройки роутера?

Вы можете получить доступ к настройкам роутера, открыв сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на подключенном к роутеру устройстве. Подробнее.

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Как подключить свой роутер к модему или роутеру интернет-провайдера?

Вы можете подключить роутер с прошивкой ExpressVPN к модему или роутеру своего интернет-провайдера, подключив LAN-кабель от LAN-порта модема или роутера вашего провайдера к WAN-порту или интернет-порту вашего роутера с прошивкой ExpressVPN. Подробнее.

Кроме того, если у вас роутер Aircove Go, то с помощью функции Wi-Fi Link вы сможете подключить его к сети Wi-Fi другого роутера для беспроводного доступа в Интернет. Подробнее.

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Какие сетевые настройки поддерживаются?

Существует множество способов настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Вы можете подключить роутер с прошивкой ExpressVPN к другой сети Wi-Fi, к коммутатору Ethernet или использовать в составе ячеистой сети. Вы также можете использовать его с удлинителями Wi-Fi и даже соединить вместе несколько роутеров с прошивкой ExpressVPN. Подробнее.

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Защита своих устройств

Сколько устройств можно подключить к роутеру?

Вы можете подключить к роутеру неограниченное количество устройств. Подробнее.

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Можно ли выбрать, какие устройства будут под защитой VPN?

По умолчанию все подключенные к вашему роутеру устройства защищены VPN. Если вы хотите, чтобы некоторые устройства не использовали VPN или интернет-соединение, вы можете воспользоваться функцией «Группа устройств», чтобы создать новую группу устройств без защиты VPN или подключения к Интернету и добавить в нее устройства. Подробнее.

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Как задать статический IP-адрес локальной сети для устройства?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Выберите устройство, для которого вы хотите установить статический IP-адрес локальной сети, и отредактируйте поле IP-адрес устройства. Подробнее.

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Как удалить неактивное устройство из роутера?

Чтобы удалить устройство:

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Выберите устройство, которое вы хотите удалить, и нажмите Сбросить настройки устройства .

Устройство будет удалено из панели управления через 24 часа или при перезагрузке роутера.

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Почему некоторые устройства дважды отображаются на панели управления?

Каждое устройство имеет MAC-адрес по умолчанию, который используется роутерами для идентификации устройства в сети. Если устройство использует случайный MAC-адрес вместо адреса по умолчанию, это может привести к тому, что оно будет отображаться несколько раз на панели управления роутера. Подробнее.

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Как определить устройства без имени на панели управления?

Вы можете подтвердить, относится ли запись о безымянном устройстве к вашему устройству, сравнив последние шесть цифр с MAC-адресом вашего устройства. Подробнее о том, как найти MAC-адрес своего устройства.

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Как создать гостевую сеть Wi-Fi?

В настоящий момент возможность создать отдельную гостевую сеть Wi-Fi отсутствует. Вместо этого вы можете воспользоваться функцией «Группы устройств» и создать новую группу специально для устройств ваших гостей. Обратите внимание, что все группы устройств подключаются сперва к одной и той же локальной сети. Подробнее.

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Поддерживает ли Aircove функцию Network Lock?

Да, функция Network Lock доступна в вашем роутере Aircove. Если VPN-подключение оборвется, Network Lock заблокирует весь интернет-трафик, чтобы защитить ваши IP-адрес и другие конфиденциальные данные от утечек. Когда VPN-подключение восстановится, интернет-трафик будет разблокирован. Network Lock нельзя отключить вручную в настройках Aircove.

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Использование роутера

Как проверить, правильно ли работает VPN?

Вы можете использовать инструмент ExpressVPN для проверки IP-адреса, чтобы подтвердить правильность работы VPN. Если VPN-соединение установлено правильно, он покажет, что вы подключаетесь из выбранной вами серверной локации, а не из вашего фактического местоположения. Например, если вы находитесь в Японии, но подключены к американскому VPN-серверу, инструмент для проверки IP-адреса покажет, что вы подключаетесь из США. Подробнее.

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Как проверить скорость моего интернет-соединения?

Чтобы проверить скорость интернет-соединения, вы можете воспользоваться онлайн-инструментом, например, Ookla Speedtest. Подробнее о проверке скорости VPN-соединения.

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Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Перейдите в раздел Настройки сети > Настройки Wi-Fi. Там вы сможете изменить имя сети, пароль, канал, безопасность WPA3 и видимость. Подробнее о том, как выбрать оптимальные настройки Wi-Fi.

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Как разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц?

Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Перейдите в раздел Настройки сети > Настройки Wi-Fi и выберите Разделить сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее.

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По умолчанию роутер с прошивкой ExpressVPN автоматически устанавливает все доступные обновления ежедневно в 4:00. Если вы хотите обновить роутер вручную, вы можете загрузить последнюю версию прошивки с сайта expressvpn.com/latest#router. После откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Обновление ПО, чтобы установить прошивку. Подробнее.

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Как перезагрузить роутер?

Вы можете перезагрузить роутер двумя способами:

Способ 1. Откройте сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве и выберите Перезагрузить роутер на боковой панели .

Откройте сайт Способ 2. Включите и выключите роутер из розетки или с помощью кнопки включения питания на роутере.

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Как включить или отключить автоперезагрузку?

Вы можете включить автоперезагрузку, открыв сайт expressvpnrouter.com в веб-браузере на любом подключенном к роутеру устройстве. Перейдите в раздел Расширенные настройки > Настройки роутера и выберите Перезагружать роутер ежедневно в 4:00.

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Что означают LED-индикаторы на роутере Aircove?

Когда роутер Aircove включен, синие и белые LED-индикаторы на его корпусе указывают на его состояние:

Состояние LED-индикаторы Aircove запускается. Мигает белый индикатор. Не удается подключиться к Интернету (WAN). Мигает синий индикатор. Подключение к Интернету (WAN) установлено. Горит белый индикатор. Aircove перезагружается. Горит синий индикатор, затем сменяется мигающим белым. Выполняется сброс к заводским настройкам

(для этого зажмите кнопку перезагрузки при включении). Белый индикатор мигает 1 раз, затем синий индикатор мигает 4 раза.

Когда после синего индикатора снова начинает мигать белый, кнопку перезагрузки можно отпустить. Выполняется сброс к заводским настройкам

(для этого зажмите кнопку перезагрузки во время работы устройства на 5 и более секунд). Белый индикатор будет мигать, пока вы не отпустите кнопку.

Когда настройки сбросятся, 1 раз мигнет белый индикатор , затем 4 раза мигнет синий индикатор.

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Как отключить индикаторы активности на Aircove?

Чтобы отключить индикаторы активности Aircove, войдите в панель управления роутера, перейдите в раздел Расширенные настройки > Настройки роутера и выберите пункт Индикаторы активности.

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Можно ли включить Aircove Go при помощи банка питания с разъемом USB-C?

Вы можете включить Aircove Go при помощи банка питания с разъемом для быстрой зарядки USB Power Delivery (PD), но, поскольку Aircove Go не поддерживает протокол PD, ваш банк питания должен обеспечивать мощность зарядки с напряжением 5 В и током 3 A. Роутер Aircove Go будет работать самым оптимальным образом с зарядным устройством, которое предоставляется в комплекте.

В зависимости от настроек и нагрузки на роутер также может подойти банк питания, обеспечивающий напряжение 5 В и ток 2 А, но мы не рекомендуем его использовать.

Сейчас в магазинах можно найти разнообразные модели и бренды банков питания, их качество и производительность могут существенно отличаться. Если первый банк питания, который вы попробовали подключить, не работает должным образом, советуем попробовать другую модель.

Примечание. Мы рекомендуем использовать выбранный банк питания только с роутером Aircove Go. Некоторые банки питания временно отключают другие устройства в своей сети, если подключить к ним еще одно устройство. Из-за этого может произойти вынужденная перезагрузка роутера Aircove Go.

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Какие протоколы шифрования Wi-Fi поддерживаются Aircove Go Wi-Fi Link?

Функция Wi-Fi Link, доступная с роутером Aircove Go, позволяет использовать стороннюю сеть Wi-Fi для доступа в Интернет. Для работы с сетями Wi-Fi Link использует следующие стандартные протоколы шифрования Wi-Fi:

WPA

WPA/WPA2-Personal

WPA2/WPA3-Mixed

WPA3

Следующие протоколы не поддерживаются:

WPA2/WPA3-Enterprise

WEP

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Шифрует ли VPN обмен данными между устройствами в локальной сети (LAN)?

VPN-роутер Aircove шифрует ваш интернет-трафик, но не обмен данными между устройствами в одной локальной сети (LAN). Когда Aircove подключен к VPN, соединения между вашими устройствами и интернет-сервисами, такими как веб-сайты или приложения, защищены, а обмен файлами между двумя подключенными к Aircove ноутбуками, — нет. Таким образом, ваша локальная сеть работает как положено, но при этом обеспечивается безопасность вашей работы в Интернете.

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Расширенные настройки

Как настроить перенаправление портов?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Перенаправление портов. Подробнее.

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Как настроить динамические DNS?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Расширенные настройки > Динамические DNS. Подробнее.

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Как настроить статический IP-адрес WAN?

Откройте панель управления роутера и перейдите в раздел Настройки сети > Настройки интернет-подключения и выберите Статический IP-адрес в качестве протокола подключения. Подробнее о статических IP-адресах и других способах подключения к сети интернет-провайдера.

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Как настроить пользовательские DNS?

Вы можете настроить пользовательские DNS-серверы, которые будут использоваться при отключении от VPN, открыв панель управления роутера и перейдя в раздел Настройки сети > Настройки интернет-подключения. Подробнее.

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Как сбросить настройки роутера до заводских?

Способ 1. Открыв панель управления роутера, перейдите в раздел Расширенные настройки > Резервное копирование и восстановление и выберите Сбросить все настройки роутера .

Открыв Способ 2. Найдите кнопку сброса на задней панели роутера. С помощью скрепки удерживайте кнопку в течение примерно 10 секунд, пока не начнет мигать индикатор питания, затем отпустите кнопку.

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Почему мой роутер обращается к неожиданным доменам?

Роутеры с прошивкой ExpressVPN регулярно проверяют домены для выявления любых проблем с подключением к Интернету:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

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