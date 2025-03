להורדת VPN ל-Linux

בעוד של-Kali יש לקוח VPN מובנה, הוא אינו שירות VPN בפועל ועדיין נדרש להתחבר לשירות VPN חיצוני כמו ExpressVPN. כמבוססת על Debian, ניתן להתקין את ExpressVPN על Kali Linux. That said, ExpressVPN does not officially support Kali Linux and will not provide fixes for any issues encountered.