Изтеглете VPN за Linux

Докато Kali има вграден VPN клиент, той не е реална VPN услуга и все още изисква да се свържете с VPN на трета страна като ExpressVPN. Като дистрибуция, базирана на Debian, можете да инсталирате ExpressVPN на Kali Linux. That said, ExpressVPN does not officially support Kali Linux and will not provide fixes for any issues encountered.