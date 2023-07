Precisa de uma VPN para Linux? Assine a ExpressVPN Agora

Este tutorial lhe mostrará como configurar o aplicativo ExpressVPN para Linux.

A ExpressVPN é compatível com estes sistemas operacionais Linux:

Ubuntu: 20.04 e acima

Debian: 10 e acima

Fedora: 37 e acima

Arch: Último lançamento contínuo

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 e acima

Mint: Linux Mint 20 e acima

Importante: A ExpressVPN não suporta oficialmente nenhuma distribuição não listada acima. Se sua distro é baseada em qualquer um dos sistemas operacionais acima, você ainda pode configurar e usar a ExpressVPN nele seguindo este tutorial. Entretanto, a ExpressVPN não fornecerá correções para quaisquer questões sobre estas distros.

Se você preferir controlar o aplicativo ExpressVPN Linux com uma interface gráfica de usuário (GUI), você pode fazê-lo com a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome e Firefox. Instalar a extensão do navegador após a configuração do aplicativo.

Prefere a configuração manual? Veja as instruções de configuração manual para OpenVPN (via Terminal) e OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Prefere vídeo? Você pode acompanhar junto com o vídeo embutido ou assistir o vídeo no YouTube aqui.

Baixar o instalador

Ir para a página de configuração da ExpressVPN. Se solicitado, digite suas credenciais da ExpressVPN e clique em Entrar. Digite o código de verificação que foi enviado para seu e-mail. À direita, selecione seu sistema operacional Linux. Nota: Usuários do Debian e Mint devem selecionar Ubuntu. Você pode encontrar qual sistema operacional Ubuntu ou Fedora você está executando. Vá para o Terminal, depois digite:

uname -m

ou

arch

Se você vir um “64” (por exemplo, “x86_64”), você está usando uma distribuição Linux de 64 bits. Neste caso, você deve baixar o instalador de 64 bits.

Clique em Download. Selecione Salvar arquivo. Clique OK.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará do código de ativação para a configuração mais tarde.

Opcional: Saiba como baixar a chave PGP e verificar a assinatura.

Instalar e ativar o aplicativo

Instalar o app

Nota: Se você não puder instalar o aplicativo diretamente com a GUI, você pode instalá-lo usando a linha de comando.

Vá para sua pasta de Downloads. Localize e clique com o botão direito do mouse no arquivo do instalador que você baixou anteriormente. Clique em Abrir com outra aplicação > Instalar software > Selecionar.

Clique em Instalar. Digite sua senha, depois clique em Autenticar. A instalação será iniciada imediatamente.

Depois que a instalação estiver concluída, vá para o Terminal.

Na janela do Terminal, execute este comando:

expressvpn

Instalação de linha de comando para o aplicativo

Na janela Terminal, execute este comando:

cd ~/Downloads/ Dependendo de sua distribuição, execute um dos seguintes comandos:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch: sudo pacman -U [installer filename]

Digite sua senha de usuário para instalar o arquivo.

Para Arch, digite y para prosseguir com a instalação.

Ativar o aplicativo

Abrir um novo Terminal. Execute este comando:

expressvpn activate

Cole o código de ativação que você encontrou anteriormente. Note que o código não aparecerá na tela. Pressione Enter.

Você pode ajudar a melhorar a ExpressVPN, compartilhando relatórios de diagnóstico anônimos. Digite Y para aceitar ou n para recusar. Se você quiser optar por não enviar diagnósticos {a ExpressVPN no futuro, execute este comando:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Conectar-se a uma localização de servidor VPN

Na janela do Terminal, execute este comando:

expressvpn connect

Se você estiver se conectando pela primeira vez, a ExpressVPN usará o recurso Localização Inteligente para selecionar uma localização de servidor, que é recomendada a você com base em fatores como velocidade e proximidade.

Se esta não for sua primeira conexão, a ExpressVPN se conectará ao local do servidor ao qual você foi conectado mais recentemente.

Uma vez conectado com sucesso, você verá a mensagem “Conectado a…” em verde.

Por padrão, você verá uma notificação indicando que a ExpressVPN está conectada.

Note: Uma única assinatura da ExpressVPN pode ser usada simultaneamente em cinco dispositivos, independentemente da plataforma. Se você tentar usar mais de cinco dispositivos simultaneamente com uma assinatura, você verá a tela abaixo:

Desconectar do local do servidor VPN

Para desconectar de um local de servidor, execute este comando:

expressvpn disconnect

A ExpressVPN desconectará do servidor ao qual está conectado.

Por padrão, você verá uma mensagem indicando que a ExpressVPN está desconectada.

Conectar-se a uma localização diferente do servidor VPN

Para encontrar uma lista de localizações recomendadas para se conectar, digite o seguinte comando no terminal:

expressvpn list

Por padrão, a ExpressVPN sugerirá a localização que fornece a melhor experiência para você, chamada Localização Inteligente, no topo da lista.

Para ver uma lista de todas as localizações disponíveis, digite:

expressvpn list all

Conectar-se a um local específico do servidor VPN

Para conectar a um local específico do servidor, digite:

expressvpn connect [LOCALIZAÇÃO]

ou

expressvpn connect [ALIAS]

Por exemplo, para conectar aos EUA – Nova York, digite:

expressvpn connect "USA - New York"

ou

connect usny

Conecte-se à Localização Inteligente

Para conectar usando a localização inteligente:

expressvpn connect smart

Mudar para um protocolo VPN diferente

Importante: Desconecte-se da VPN antes de mudar para outro protocolo.

Os protocolos VPN são os métodos pelos quais seu dispositivo se conecta a um servidor VPN. Para obter a melhor experiência, a ExpressVPN recomenda o uso da opção protocolo automático. Esta é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para sua rede.

Em alguns casos, a mudança para um protocolo diferente pode lhe dar velocidades de conexão mais rápidas.

Para mudar para Lightway – TCP, execute o seguinte comando:

expressvpn protocol lightway_tcp

Para mudar para Lightway – UDP, execute o seguinte comando:

expressvpn protocol lightway_udp

Para mudar para OpenVPN – TCP, execute o seguinte comando:

expressvpn protocol tcp

Para mudar para OpenVPN – UDP, execute o seguinte comando:

expressvpn protocol udp

Para usar a opção Automático, execute este comando:

expressvpn protocol auto

Bloquear rastreadores e sites maliciosos

O recurso Threat Manager da ExpressVPN lhe dá mais controle sobre o que as empresas sabem sobre você e sobre o que você faz online.

Muitos aplicativos e sites que você visita mantém registros e compartilham suas atividades com empresas de terceiros, incluindo rastreadores, golpistas e sites maliciosos. Estas informações são utilizadas para direcionar publicidade e conteúdo, geralmente sem o seu conhecimento ou consentimento.

O Threat Manager previne que todos os aplicativos e sites que você visita em seu dispositivo se comuniquem com empresas de terceiros que estejam na nossa lista de bloqueio.

Para habilitar ou desabilitar o Threat Manager:

Abra a janela do Terminal. Garanta que você está conectado à VPN e utilizando os protocolos Automático ou Lightway. Para habilitar o Threat Manager, digite o comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Para desabilitar, digite o comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Aperte Enter para confirmar.

Leia mais sobre o Threat Manager da ExpressVPN.

Abrir o manual do aplicativo

Para ver uma lista completa das funções do aplicativo, execute este comando:

man expressvpn

Diferentes comandos serão listados ali.

Usar o recurso de autocompletar

Depois de digitar um comando, pressione a tecla tab duas vezes para ver uma lista de todas as opções disponíveis. Por exemplo, digitando

expressvpn protocol

e pressionando duas vezes a tecla Tab listará todos os protocolos disponíveis.

Usar o recurso de auto-conexão

Você pode configurar o aplicativo da ExpressVPN para se conectar automaticamente ao seu último local conectado na inicialização, digitando:

expressvpn autoconnect true Você verá que a mensagem Auto-conexão está habilitada.

Se esta for sua primeira conexão, a ExpressVPN se conectará usando o Smart Location. Para desativar esta função, execute este comando:

expressvpn autoconnect false

Usar a extensão do navegador ExpressVPN

Importante: Se você instalou seu navegador a partir do Ubuntu Software Center, siga Se você instalou seu navegador a partir do Ubuntu Software Center, siga estes passos para obter a extensão do navegador.

Se você preferir controlar o aplicativo ExpressVPN Linux com uma interface gráfica de usuário (GUI), você pode fazê-lo com a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome e Firefox.

Nota: Para usar a extensão do navegador, certifique-se de baixar e ativar o aplicativo ExpressVPN Linux (Versão 2.0 ou mais recente).

Para obter a extensão do navegador ExpressVPN, execute um dos seguintes comandos:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Isto abrirá a página para o download da extensão do navegador ExpressVPN. Clique em Obter extensão.

Saiba mais sobre a extensão do navegador da ExpressVPN aqui.

Para usuários que instalaram seu navegador a partir do Centro de Software Ubuntu

Se você instalou seu navegador web a partir do Ubuntu Software Center, você pode descobrir que a extensão do navegador ExpressVPN não consegue se comunicar com o aplicativo ExpressVPN Linux. Para resolver este erro:

Faça backup das configurações do seu navegador e dos marcadores de página. Vá ao Ubuntu Software Center e desinstale seu navegador. Abra o Terminal. Digite $ sudo apt update Dependendo de seu navegador, digite $ sudo apt install chromium-browser ou $ sudo apt install firefox Abra seu navegador digitando $ chromium-browser ou $ firefox Obtenha a extensão do navegador ExpressVPN digitando expressvpn install-firefox-extension ou expressvpn install-chrome-extension

Desinstalar o app

Para desinstalar o aplicativo da ExpressVPN, execute este comando:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Solucionar problemas em sua conexão

Se você estiver tendo problemas com seu aplicativo, siga estas etapas de solução de problemas:

