Λήψη VPN για Linux

Παρόλο που το Kali διαθέτει ενσωματωμένο VPN εξυπηρετητή, δεν είναι πραγματική υπηρεσία VPN και εξακολουθεί να απαιτεί σύνδεση σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους όπως το ExpressVPN. Ως διανομή βασισμένη στο Debian, μπορείτε να εγκαταστήσετε το ExpressVPN στο Kali Linux. That said, ExpressVPN does not officially support Kali Linux and will not provide fixes for any issues encountered.