Com estrelas como Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet e Jonathan David, há muitas razões para assistir aos jogos da Ligue 1 francesa.

Embora o Paris Saint Germain seja atualmente o melhor clube da França e tenha sido nas últimas temporadas, talvez o melhor do futebol da Ligue 1 seja sua história de paridade. Nos últimos 15 anos, houve oito campeões diferentes da liga (AS Monaco, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier e PSG). O PSG defenderá seu título após ser eliminado da Liga dos Campeões ou será a vez do Marseille, ou Lyon erguer o troféu?

A temporada 2022–23 da Ligue 1 é a 85ª temporada desta competição. Ela começou em 6 de agosto de 2022 e terminará em 4 de junho de 2023. Continue lendo para saber como assistir a transmissões ao vivo da Ligue 1 com segurança e com uma VPN, e não perca uma única ação da principal liga de futebol da França.

Como assistir de seu país a Ligue 1 2022–23 ao vivo?

Você pode assistir a uma transmissão ao vivo da Ligue 1 em apenas alguns passos:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor correspondente à região da emissora que deseja assistir. Por exemplo, se você deseja assistir à transmissão francesa, conecte-se a um servidor seguro na França. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a Amazon Prime Video, e encontre o jogo da Ligue 1 que deseja ver. Sintonize e aproveite a partida!

Assistir na TV tela grande

Assista à transmissão ao vivo da Ligue 1 de 2022–23 na França

Amazon Prime Video

Preço: €13/mês e pacotes acima

Canais: Le Pass Ligue 1

O Amazon Prime Video lançou um passe de temporada, na França, para a cobertura do futebol da Ligue 1! Os membros na França agora podem assistir a oito jogos da Ligue 1 a cada rodada, além de uma seleção de jogos da Ligue 2, assinando o canal Le Pass Ligue 1.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito francês para acessar o conteúdo francês no Amazon Prime Video.

Quer ver na telona? Conheça todas as formas de ter a ExpressVPN na sua TV.

Onde assistir à transmissão ao vivo da Ligue 1 de 2022–23 online nos EUA

BeIN Sports

Preço: US$20/mês e pacotes acima

Nos Estados Unidos, a beIN Sports é a casa do futebol da Ligue 1 francesa. A rede beIN Sports oferece conteúdo exclusivo e jogos ao vivo para La Liga, Super Lig, Ligue 1, Motorsports e muito mais. Você pode assistir a beIN Sports usando uma variedade de testes gratuitos no Fubo e Sling TV

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito dos EUA para assinar a Fubo U.S. e o Sling TV.

Onde assistir à transmissão ao vivo da Ligue 1 de 2022–23 no Canadá

Fubo

Preço: C$25 /mês ou C$180/ano

Você pode assistir ao vivo os jogos da Ligue 1 e da Coupe de France no Fubo, que transmitirá toda a temporada 2022–23 no Canadá. Uma avaliação gratuita de sete dias está disponível. Como bônus, a Fubo também transmite as partidas de futebol da EPL, Serie A e Coppa Italia.

Nota: Você pode precisar de um código postal canadense (por exemplo, G1X 2W1, V9N 9C5) para se inscrever na Fubo Canadá.

Transmissão ao vivo da Ligue 1 2022–23 online no Reino Unido

TNT Sports

Preço: £30/passe mensal

Se você mora no Reino Unido, o TNT Sports (anteriormente conhecido como BT Sport) é sua melhor aposta para assistir a transmissões ao vivo dos jogos. O TNT Sports oferece um Passe Mensal que permite que você assine sem contrato. O TNT Sports também possui outras ligas de futebol no catálogo, incluindo a Premier League, Serie A, Coppa del Rey e a A-League da Austrália.

Nota: Você precisa de um código postal válido do Reino Unido e de um cartão de crédito/débito para assinar a TNT Sports.

Assista a transmissão ao vivo da Ligue 1 2022–23 na Índia

Aplicativo Voot

Preço: ₹99/mês e pacotes acima

O aplicativo Voot é um serviço de streaming popular que oferece algumas das melhores séries de TV, filmes e eventos esportivos da Índia. Assista à transmissão ao vivo da Ligue 1 2022/23 online no Voot e encontre todos os jogos, horários e datas das equipes da primeira divisão da liga francesa de futebol.

Assista a Ligue 1 na África do Sul em 2022/23

DStv

Canal: Canal+ Sport 2 e Canal+ Sport 3

A DStv é uma plataforma de streaming e transmissão ao vivo com sede na África do Sul que oferece conteúdo voltado para o público de todo o continente africano, incluindo séries originais, filmes e esportes amados. Com o complemento French Plus, você pode assistir a vários jogos da Ligue 1 ao vivo todas as semanas. Antes de sintonizar, verifique a programação dos canais selecionados.

Veja os gols e destaques da Ligue 1

Acompanhe a ação e os melhores gols de cada jogo no canal oficial da Ligue 1 no YouTube:

Calendário do futebol francês de 2022–23

Data Evento 6 de agosto de 2022 a 4 de junho de 2023 Ligue 1 2022–23 22 de maio de 2022 a 29 de abril de 2023 Coupe de France 2022–23

Confira a lista completa de jogos da Ligue 1 aqui.

Datas da temporada 2022–23 da Ligue 1

A temporada 2022–23 começou em 5 de agosto de 2022 e vai até 4 de junho de 2023.

As partidas da Ligue 1 geralmente começam nos seguintes horários (ET):

Terças, quartas, quintas e sextas às 15h.

Sábados às 11h e 15h.

Domingos às 7h, 9h e 15h.

Qual destes jogos da Ligue 1 você mais espera assistir? Deixe um comentário abaixo!

Data e Horário (EST) Jogos 13 de maio de 2023 Paris Saint-Germain vs. Ajaccio 14 de maio de 2023 Marseille vs. Angers 14 de maio de 2023 Clermont Foot vs. Lyon 21 de maio de 2023 LOSC vs. Marseille 21 de maio de 2023 Lyon vs. Monaco 21 de maio de 2023 Auxerre vs. Paris Saint-Germain 27 de maio de 2023 Strasbourg vs. Paris Saint-Germain 27 de maio de 2023 Lyon vs. Reims 27 de maio de 2023 Marseille vs. Brest