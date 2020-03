Quão segura é a minha senha?

Apesar de todo o alvoroço sobre as violações maciças de dados que dominam as manchetes, as regras para gerar uma senha segura não são realmente tão complicadas: crie uma senha longa aleatória e original. Uma senha de 50 caracteres composta apenas de "1"s não seria aleatória ou única e nem as letras para "Hotel California", aniversários de seus filhos, ou a mesma senha que você reutiliza com pequenos ajustes há uma década. É bem provável que nada que você possa imaginar sozinho seja realmente aleatório; o cérebro humano simplesmente não funciona dessa maneira.

É aí que entra o nosso gerador de senhas aleatórias. Use-o para criar uma senha segura para cada site e serviço que você usa. As configurações padrão devem gerar uma senha forte o suficiente para a maioria dos propósitos (embora a adição de caracteres nunca seja uma má ideia). Use um gerenciador de senhas para manter o controle de todos elas. E para aquelas situações raras onde você deve confiar em sua memória, tal como a senha para acessar seu gerenciador de senhas, nós recomendamos uma sequência de palavras retiradas uma por uma de um dicionário. Manter-se seguro nesta era digital requer soluções digitais — mas uma pitada do analógico pode ser útil em determinados casos.