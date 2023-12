Se você não estiver satisfeito jogando Diablo Immortal online com a ExpressVPN, entre em contato com o suporte dentro de 30 dias e receba um reembolso total.

Você pode jogar Diablo Immortal no PC e no celular com o mesmo personagem?

Infelizmente, você não pode jogar Diablo Immortal com seus amigos em servidores diferentes em outros países. Dito isso, você pode jogar com seus amigos em servidores diferentes no mesmo país/região.

Os seus personagens em Diablo Immortal são bloqueados no servidor ao se inscrever no jogo. É possível trocar de servidor mediante uma taxa, mas apenas dentro da mesma região em que você reside.

Existem várias razões para o Diablo Immortal não estar disponível no seu país, incluindo leis regionais ou restrições de publicação. Por exemplo, atualmente Diablo Immortal não está disponível na Holanda ou na Bélgica , muito provavelmente devido a regulamentações sobre as caixas de recompensa.

Sim! O uso de VPNs não vai contra o Acordo de Licença de Usuário Final da Blizzard. E os servidores ultra-rápidos da ExpressVPN proporcionam uma experiência de jogo online segura e privada de qualquer local — incluindo sua escola , escritório ou rede Wi-Fi pública — enquanto combate a limitação do seu provedor de Internet. Se você encontrar erros ou tiver perguntas sobre o uso da ExpressVPN, basta entrar em contato com o suporte — disponível 24h via chat ao vivo ou e-mail.

Nossa, obrigado @expressvpn pela conexão estável, me deixou assistir vídeos e jogar com problemas mínimos na minha conexão no interior!

Rotas de conexão mais curtas entre você e os servidores de jogos podem diminuir a latência e o lag geral. Isso significa que os pacotes de dados podem se mover entre o seu computador e o servidor do jogo mais rapidamente, reduzindo qualquer atraso perceptível entre suas ações e o que acontece no jogo, dando a você uma vantagem. Normalmente, conectar-se ao servidor VPN mais próximo ao servidor do jogo fornecerá os melhores resultados.

Usar uma VPN altera seu endereço IP, o número exclusivo que identifica você e sua localização no mundo. Com um novo endereço IP, você pode jogar online como se estivesse no Reino Unido , EUA , Canadá , Austrália ou praticamente qualquer país, se o serviço tiver servidores VPN lá.

Não importa onde você esteja no mundo, simplesmente altere a sua região e jogue com seus amigos.*

Supere as limitações do provedor

Seja na escola , viajando para o exterior, ou usando uma rede Wi-Fi pública , jogue Diablo Immortal com segurança em qualquer lugar com a VPN mais rápida para jogos.

