A Netflix tem ocupado as manchetes ultimamente. Primeiro, ela implantou um grande aumento de preços em março, então em abril ela disse que começaria a coibir o compartilhamento de senhas. Depois anunciou que perdeu 200.000 assinantes nos Estados Unidos, a maior queda em uma década, devido a uma combinação de aumento da concorrência no mercado de streaming e desaceleração pós-pandemia. Suas ações começaram a despencar (e outros serviços de streaming sentiram o mesmo efeito), e ela cortou orçamentos e cancelou programas. O CEO Reed Hastings até anunciou que teria que introduzir um plano mais barato com publicidade (nããão!).

Nós da ExpressVPN adoramos os serviços de streaming (sempre usamos o streaming de forma privada e segura, é claro), e normalmente há muitos filmes e séries de qualidade para assistir na Netflix, sobretudo o seu conteúdo internacional. Mas, chegando a custar R$56 mensais um plano Premium, ela oferece conteúdo da mais alta qualidade pelo melhor preço? Provavelmente não.

Então, se você estiver pensando em apertar o cinto e cancelar sua assinatura da Netflix, nós entendemos. Mas o streaming não vai sumir do mapa; o que pode acontecer é que algumas das maiores plataformas unam seus serviços, migrando para um modelo “FAST” (free ad-supported streaming ou streaming grátis com publicidade, em português), como Crackle, Pluto TV e Freevee da Amazon (antiga IMDB TV). Sendo assim, reunimos os 5 principais serviços de streaming que valem a pena assinar em 2023. Levando em consideração fatores como custo, tamanho do catálogo e dispositivos suportados, esses são os serviços de streaming que ainda merecem seu dinheiro.

Títulos no catálogo: mais de 2.000

Custo: A partir de R$ 23,32/mês

Avaliação gratuita? Não

Dispositivos suportados

O que falta em tamanho (embora tenha adicionado de 30 a 50 títulos por mês desde o seu lançamento em 2019), o Disney Plus compensa em qualidade e valor. Ele é sem dúvida o melhor serviço de streaming para crianças, com décadas de filmes clássicos da Disney e séries do Disney Channel. E graças às fusões corporativas sem fim, até os estúdios que eram fortes concorrentes do conteúdo infantil da Disney, como Pixar e Marvel, agora fazem parte do grupo.

Ah, e sobre a Marvel: você já reparou que a Disney lança uma nova série do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) praticamente todo mês? E quando não há uma estreia, ela geralmente está lançando conteúdo de sucesso da franquia Guerra nas Estrelas. A Disney conhece seu público e sabe como mantê-lo engajado. Há mais de 25 títulos do Universo Marvel que foram lançados em 2022!

Além de tudo isso, a Disney é totalmente livre de anúncios (algo que os pais apreciam), oferece streaming simultâneo em quatro telas e downloads ilimitados em até 10 dispositivos (com o plano mais básico da Netflix, que ainda é mais caro, você só pode assistir e baixar em um dispositivo!).

Títulos no catálogo: mais de 3.500

Custo: R$ 19,90/mês (Plano Mobile) — R$ 27,90/mês (Plano Multitelas)

Avaliação gratuita? Não, no entanto, se você se inscrever no complemento da HBO por meio do Hulu, YouTube TV ou DirecTV Stream (que oferece testes gratuitos), poderá obter uma avaliação dessa maneira. O HBO Max também oferece episódios gratuitos para visualização por tempo limitado.

Dispositivos suportados

Iríamos colocar o HBO Max nesta posição, independentemente do seu fluxo constante de séries de prestígio e da sua abordagem única para lançar novos filmes da Warner Bros. (Friends!).

Ela fez uma fusão com a gigante da TV de reality Discovery+, e foi anunciado que eles combinarão seus catálogos em uma megaplataforma de streaming. Desse jeito nunca mais vamos parar de assistir aos seus conteúdos!

Na verdade, assim que a fusão for concretizada, o novo gigante (DiscoMax? HBOvery Plus?) irá ultrapassar a Netflix e o Disney Plus/Hulu e se tornar o proprietário do maior catálogo de streaming online. Temos certeza de que isso virá com um grande aumento de preços, mas como o HBO Max atualmente custa menos que o Netflix e permite streaming simultâneo em três dispositivos, parece ser uma oferta melhor. Você também pode ter cinco perfis diferentes e baixar até 30 programas entre eles.

Títulos no catálogo: mais de 60

Custo: R$ 10/mês

Avaliação gratuita? Sim, 30 dias

Dispositivos suportados

Então, sim, o número de títulos em sua biblioteca parece pequeno em comparação com os outros streamers (embora ela tenha aumentado sete vezes desde o lançamento em 2019).

Mas, por um lado, você tem um número extraordinariamente alto de filmes e séries de grande qualidade: a Apple acaba de se tornar o primeiro streamer a ganhar o Oscar de melhor filme (por Coda — No Ritmo do Coração), Ted Lasso acumulou vários Emmys de comédia, e os críticos estão chamando Pachinko de a melhor série de 2022, apesar de um número sem precedentes de séries no momento. Para nós, a AppleTV+ é como uma extensão da Apple Store: esparsa e limitada, sem produções de baixa qualidade e você quer ver tudo o que está lá.

E para esta temporada, a Apple TV+ também está oferecendo transmissão gratuita de esportes ao vivo com dois jogos da MLB por semana. Além disso ela irá transmitir os jogos de futebol da MLS em 2023 e há rumores de que está tentando comprar os direitos de transmissão do NFL Sunday Ticket.

Outra coisa que a Apple TV+ oferece é o custo: não é apenas o serviço de streaming mais barato (justo, dada a seleção limitada), mas também oferece teste gratuito de sete dias e você ganha três meses grátis com a compra de qualquer iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ou Mac. Por outro lado, Netflix, HBO Max e Disney não oferecem nenhum tipo de avaliação gratuita.

A Apple TV+ também permite streaming simultâneo em seis telas diferentes e não possui um limite claramente definido para downloads.

Títulos no catálogo: mais de 4.150

Custo: US$ 7/mês (com publicidade) — US$ 13/mês (sem publicidade)

Avaliação gratuita? Mais ou menos. O Hulu apenas (e outros pacotes) tem uma avaliação gratuita de 7 dias, mas o Hulu Live TV não.

Dispositivos suportados (Informação em Inglês)

Apesar de ainda não estar disponível no Brasil, o Hulu possui uma biblioteca considerável que é particularmente atraente para quem deseja assistir a dramas e seriados semanais de redes como ABC, Fox, FX e NBC. Mas isso mudou no outono de 2022, quando a NBC levou todo os seus conteúdos, incluindo Saturday Night Live e Law & Order, para sua plataforma Peacock. Enquanto isso, o Hulu tem uma boa variedade de conteúdo original e alguns filmes interessantes.

O Hulu também pode ser adquirido em conjunto com a plataforma Disney Plus e ESPN (por US$ 10/mês), com a inclusão adicional de TV ao vivo (uma exclusividade da plataforma, em relação aos outros streamers). No lado negativo, ele oferece apenas streaming simultâneo em duas telas e permite apenas 25 downloads em 5 dispositivos (e encontramos muito conteúdo que não pode ser baixado).

Títulos no catálogo: mais de 15.000

Custo: R$ 15/mês

Avaliação gratuita? Sim, 30 dias

Dispositivos suportados

Acredite ou não, a biblioteca da Amazon supera todos os outros streamers, mas há muitas coisas aleatórias (como filmes feitos para a TV de 1998, produções internacionais que não interessavam à Netflix, vídeos educativos para crianças e muito mais). Talvez isso ocorra porque uma assinatura do Prime Video não é o principal motivo para a maioria das pessoas assinarem o Amazon Prime; elas estão mais interessadas no envio gratuito de dois dias na Amazon do que assistir ao Fleabag ou Reacher (ambos seriados divertidos, a propósito). Também prevemos um pico de popularidade quando a tão comentada série do Senhor dos Anéis estrear em 2 de setembro.

O Prime Video também oferece uma avaliação gratuita de 30 dias e está disponível em uma ampla variedade de dispositivos compatíveis. É um pouco mais restrito com streamings simultâneos (até três de uma vez ou dois do mesmo título) e você pode baixar entre 15 a 25 títulos no total (dependendo da sua região) em qualquer dois dispositivos.

Menção honrosa

Netflix

Com sua recente subida nos preços, a Netflix tornou-se muito cara (R$ 56/mês para a assinatura mais completa). Mas ela tem de longe a melhor interface de usuário (HBO, Amazon e Hulu parecem estar em uma disputa constante pela pior), sua biblioteca global inclui mais de 17.000 títulos e ainda somos fãs do modelo “lance tudo de uma vez e vamos maratonar a série”. Mas a HBO e a Apple são melhores se você quiser assistir à maioria dos programas sobre os quais as pessoas estão falando, e o Hulu é ótimo por suas ofertas abrangentes de TV e opção de TV ao vivo.

A melhor coisa que o iPlayer tem a oferecer é que é grátis (assim como outros streamers britânicos, como Channel 4 e ITV). Mas ele também tem um catálogo fantástico de seriados britânicos clássicos, e de vez em quando ele mostra os principais eventos esportivos ao vivo.

Qual você acha que é o melhor serviço de streaming? Já cancelou algum?