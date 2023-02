Netflix a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Ce géant du streaming a d’abord procédé à une forte hausse des prix au mois de mars, puis a annoncé en avril son intention de lutter contre le partage des mots de passe entre les utilisateurs. Ensuite, la société a annoncé qu’elle avait perdu 200 000 abonnés aux États-Unis, la première baisse notable depuis plus de dix ans.

En raison de la concurrence intense imposée par d’autres services de streaming et de la récession post-pandémique. Ses actions ont commencé à s’effondrer (et d’autres services de streaming en ont ressenti les effets). Netflix a commencé à réduire ses budgets et à annuler des séries. Son PDG, Reed Hastings, a même annoncé que la société allait introduire une version moins chère, financée par la publicité (Nooooon !)

Nous aimons évidemment le streaming ici chez ExpressVPN (en privilégiant la confidentialité et la sécurité, bien sûr). Il y a généralement de nombreux programmes à regarder en streaming sur Netflix, en particulier son contenu multimédia international. Mais pour 20 $ par mois, Netflix offre-t-il le meilleur rapport qualité-prix ? Honnêtement ? Ce n’est pas le cas.

Alors si vous envisagez de serrer la ceinture et d’annuler votre abonnement Netflix, nous vous comprenons. Mais le streaming n’est pas près de disparaître… Nous pensons même que certaines des plus grandes plateformes pourraient fusionner, avec une tendance vers des services plus FAST (free ad-supported streaming) comme Crackle, Pluto TV et Amazon Freevee (anciennement IMDb TV). Nous avons donc sélectionné les 5 meilleurs services de streaming en 2022. Le prix, la taille du catalogue et les appareils pris en charge sont autant de critères pris en compte, afin de déterminer quels sont les services de streaming qui offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Nombre de programmes dans le catalogue : plus de 2 000

Prix : à partir de $8/mois

Essai gratuit ? Non

Appareils pris en charge

Ce qui lui manque en quantité (bien qu’il ajoute 30 à 50 nouveaux programmes par mois depuis son lancement en 2019), Disney Plus le compense par sa qualité et la valeur de ses contenus. C’est de loin le meilleur service de streaming pour les enfants avec une offre de plusieurs films Disney classiques et de séries Disney Channel. De plus, grâce aux fusions courantes des grandes sociétés multimédias, même les grands studios concurrents de Disney, comme Pixar et Marvel, ont rejoint le groupe.

Oh ! et à propos de Marvel… Avez-vous remarqué que Disney+ diffuse une nouvelle série MCU pratiquement tous les deux mois ? Et quand ce n’est pas le cas, c’est généralement une série comme Star Wars qui est diffusée. Disney+ connaît son public et sait comment le captiver et le divertir. Plus de 25 programmes MCU sont prévus rien qu’en 2022.

De plus, Disney ne contient pas de publicités (une autre spécificité très appréciée des parents). Cette plateforme prend en charge le streaming sur quatre écrans simultanément et le téléchargement illimité sur un maximum de 10 appareils (avec l’abonnement basique Netflix Essentiel, qui est tout de même plus cher, vous ne pouvez regarder et télécharger vos programmes que sur un seul appareil).

Nombre de programmes dans le catalogue : plus de 3 500

Prix : 10 $/mois (avec des publicités) — 15 $/mois (sans publicités)

Essai gratuit ? Non, mais vous pouvez bénéficier d’un essai, si vous utilisez le module complémentaire HBO sur Hulu, YouTube TV ou DirecTV Stream (qui proposent des essais gratuits). HBO Max propose également des épisodes gratuits à regarder et à télécharger pendant une durée limitée sur www.hbomax.com/collections/watch-free.

Appareils pris en charge

Nous n’avons pas hésité à attribuer cette place à HBO Max en raison de son offre régulière de séries TV prestigieuses, de son approche unique consistant à diffuser les nouveaux films de Warner Bros, parallèlement à leur sortie au cinéma et de son fantastique catalogue de films et de séries (Friends!). De plus, la société a fusionné avec Discovery+, la reine de la téléréalité. Une annonce a été faite selon laquelle les deux sociétés combineront leurs catalogues variés en une seule et même plateforme de streaming. Il se peut que nous n’arrêtions jamais le streaming après cela !

En fait, une fois la fusion opérée, le nouveau mastodonte (DiscoMax ? HBOvery Plus ?) dépassera Netflix et Disney Plus/Hulu pour posséder le plus grand catalogue de streaming en ligne. Nous sommes certains que cela s’accompagnera d’une forte augmentation des prix, mais étant donné que HBO Max coûte actuellement moins cher que Netflix et qu’il prend en charge le streaming sur trois appareils simultanément, cela semble être une meilleure option. Vous pouvez également avoir cinq profils différents et télécharger jusqu’à 30 programmes (avec tous ces profils combinés).

Nombre de programmes dans le catalogue : plus de 60

Prix : 5 $/mois

Essai gratuit ? Oui, 30 jours

Appareils pris en charge

Certes, le nombre de programmes dans son catalogue est modeste par rapport à tous les autres services de streaming (bien qu’il ait été multiplié par sept depuis son lancement en 2019). MAIS vous avez d’abord un indice de succès extraordinairement élevé : Apple vient de devenir le tout premier service de streaming à remporter un Oscar du meilleur film (pour Coda), Ted Lasso a récolté plusieurs Emmy Awards, et les critiques qualifient Pachinko de meilleure série en 2022, malgré un nombre sans précédent de séries produites en ce moment. Nous voyons en quelque sorte AppleTV+ comme une extension de l’Apple Store : une offre limitée et modeste, mais où l’on veut tout avoir.

En tout cas, pour cette saison, Apple TV+ propose également le streaming sportif gratuit en direct, avec deux matchs de la MLB par semaine. Le service commencera à diffuser les matchs de la MLS en 2023 et, selon les bruits qui courent, il pourrait s’intéresser au groupe TV NFL Sunday Ticket.

L’autre avantage d’Apple TV+ est son prix : Non seulement il s’agit du service de streaming le moins cher (ce qui est justifié, compte tenu de sa sélection de programmes réduite), mais il offre une période d’essai gratuite de sept jours. Vous bénéficierez également de trois mois gratuits lorsque vous achetez un iPhone, un iPad, une Apple TV, un iPod Touch ou un Mac. En revanche, Netflix, HBO Max et Disney ne proposent pas d’essai gratuit.

Apple TV+ permet également le streaming sur six appareils différents en même temps, et n’impose aucune limite de téléchargement explicitement définie.

Nombre de programmes dans le catalogue : plus de 4 150

Prix : 7 $/mois (avec des publicités) — 13 $/mois (sans publicités)

Essai gratuit ? Oui ! La version standard de Hulu (et d’autres bundles) offre une période d’essai gratuite de 7 jours, mais pas la version Hulu + Live TV.

Appareils pris en charge

Hulu dispose d’un catalogue complet, adapté particulièrement à ceux qui souhaitent regarder des séries dramatiques et des sitcoms hebdomadaires provenant de groupes TV comme ABC, Fox, FX et NBC. Notez toutefois que cela changera à l’automne 2022, lorsque NBC transférera l’ensemble de son contenu, y compris Saturday Night Live et Law & Order, vers sa propre plateforme Peacock. En attendant, Hulu propose une offre intéressante de contenus originaux et quelques films populaires.

Hulu peut également être associé à Disney Plus et ESPN (pour 70 $/mois), avec la possibilité de regarder la télévision en direct (ce qui le distingue de tous les autres services de streaming). En revanche, il n’offre que le streaming simultané sur deux écrans et ne permet que 25 téléchargements sur 5 appareils (nous avons trouvé de nombreux contenus qui ne peuvent pas être téléchargés).

Nombre de programmes dans le catalogue : plus de 15 000

Prix : 9 $/mois (uniquement Prime Video) — 15 $/mois (abonnement Prime complet)

Essai gratuit ? Oui, 30 jours

Appareils pris en charge

Croyez-le ou non, le catalogue d’Amazon éclipse ceux de toutes les autres plateformes de streaming, mais il contient beaucoup de contenus aléatoires (films TV datant de 1998, films étrangers rejetés par Netflix, vidéos éducatives pour enfants, etc.) Cela s’explique peut-être par le fait que l’abonnement à Prime Video n’est qu’une simple formalité pour la plupart des abonnés à Amazon Prime, qui s’intéressent davantage à la livraison gratuite en deux jours sur Amazon qu’au streaming de Fleabag ou Reacher (deux séries très intéressantes, soit dit en passant). Nous prévoyons également un pic de popularité lors de la sortie de la très attendue série Le Seigneur des anneaux, le 2 septembre.

Prime Video offre également une période d’essai gratuite de 30 jours. Cette plateforme est accessible sur une multitude d’appareils. Elle est un peu plus exigeante en ce qui concerne les connexions simultanées (jusqu’à trois vidéos peuvent être visionnées avec un seul compte, ou la même vidéo sur deux appareils au maximum en même temps). Vous pouvez télécharger entre 15 et 25 programmes au total (selon votre région) sur deux appareils.

Mention honorable – Netflix

Avec ses dernières augmentations de prix, Netflix est vraiment cher (20 $/mois pour un abonnement à la formule premium, qui prend en charge quatre appareils pour le streaming et le téléchargement). Mais il possède de loin la meilleure interface utilisateur (HBO, Amazon et Hulu semblent se disputer en permanence la palme de la pire UI), sa bibliothèque universelle comprend plus de 17 000 programmes. Nous sommes toujours fans de son modèle de binge-watching qui consiste à regarder tous les épisodes d’une série en une seule fois. Mais HBO et Apple sont bien meilleurs si vous voulez regarder les séries les plus populaires. Hulu est plutôt excellent pour son offre TV complète et son option de télévision en direct.

L’avantage principal de iPlayer est qu’il est gratuit (tout comme les autres services de streaming britanniques tels que Channel 4 et ITV). Mais il dispose également d’un catalogue exceptionnel de séries britanniques classiques. De temps à autre, il diffuse des événements sportifs en direct. Il peut même nous donner un aperçu des séries qui seront diffusées plus tard outre-Atlantique (comme Doctor Who ou Peaky Blinders).

Quel est, selon vous, le meilleur service de streaming ? Avez-vous résilié quelques abonnements ?