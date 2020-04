POWÓD 1

Pełna ochrona

Użyjwaj VPN na dowolnym urządzeniu z dostępem do Wi-Fi, nawet takim, na którym normalnie nie można uruchomić oprogramowania VPN. Przykład to niektóre inteligentne telewizory i urządzenia do streamingu albo konsole do gier, jak Xbox i PlayStation. Jeśli urządzenie ma dostęp do Wi-Fi, to jest chronione.