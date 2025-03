Aby korzystać z naszych aplikacji i konfiguracji, najpierw zarejestruj się w celu utworzenia konta ExpressVPN.

Ten samouczek pokaże Ci jak skonfigurować ExpressVPN na routerze Sabai przy użyciu protokołu OpenVPN. Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować:

Aktywna subskrypcja ExpressVPN

Router z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym Sabai OS

Nie wszystkie lokalizacje ExpressVPN mogą być dostępne dla ręcznie konfigurowanych połączeń.

Ważne: Ręczna konfiguracja OpenVPN nie zapewnia takich samych korzyści związanych z bezpieczeństwem i prywatnością jak Ręczna konfiguracja OpenVPN nie zapewnia takich samych korzyści związanych z bezpieczeństwem i prywatnością jak aplikacja ExpressVPN . Jeśli Twój router nie obsługuje AES-NI (np. Asus RT-AC86U), mogą wystąpić okazjonalne problemy z prędkością podczas korzystania z ręcznej konfiguracji OpenVPN. Jeśli znajdujesz się w kraju z wysokim poziomem cenzury w Internecie, zaleca się korzystanie z aplikacji ExpressVPN dla bardziej stabilnego połączenia VPN.

1. Pobierz pliki konfiguracyjne VPN

Przejdź do strony konfiguracji ExpressVPN. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania ExpressVPN i wybierz Zaloguj się.

Wprowadź kod weryfikacyjny, który został wysłany na twój e-mail.

Po prawej stronie zobaczysz swoją nazwę użytkownika, hasło oraz listę plików konfiguracyjnych OpenVPN.

Wybierz żądaną lokalizację/lokalizacje. Spowoduje to pobranie odpowiedniego pliku/plików .ovpn na Twoje urządzenie.

Pozostaw otwarte to okno przeglądarki. Potrzebujesz tych informacji do późniejszej konfiguracji.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

2. Skonfiguruj swój router Sabai

Aby uzyskać dostęp do panelu routera Sabai, otwórz przeglądarkę i wprowadź 192.168.199.1 w pasku adresu. Jeśli adres IP routera został wcześniej zmieniony lub jeśli nie możesz go sobie przypomnieć, możesz znaleźć go w ustawieniach swojego urządzenia.

Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła. Domyślnie są admin i sabaipass123. (Jeśli zapomniałeś hasła do routera, zresetuj go do ustawień fabrycznych.)

Wybierz Zaloguj się.

W lewym pasku bocznym wybierz Sieć > OpenVPN.

Wybierz Wybierz plik.

Wybierz plik ovpn. plik, który pobrałeś wcześniej. Wybierz Otwórz.

Wybierz Pokaż plik.

Wybierz Edytuj.

Dla Nazwa użytkownika/Hasło, wklej nazwę użytkownika OpenVPN i hasło, które znalazłeś wcześniej. Wybierz Gotowe > Zapisz.

Wybierz Uruchom.

Twój router Sabai potrzebuje chwilę, aby skonfigurować połączenie VPN. Po nawiązaniu połączenia z VPN, zobaczysz „VPN działa przez OpenVPN” i adres IP VPN w prawym górnym rogu ekranu.

Aby zweryfikować połączenie, możesz użyć narzędzia do sprawdzania adresu IP ExpressVPN, aby sprawdzić swój adres IP i lokalizację. Powinny się one zgadzać z adresem IP i lokalizacją wyświetlaną na panelu routera.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

Na panelu routera Sabai wybierz Sieć > OpenVPN.

Aby usunąć obecny plik ovpn. plik, wybierz Zatrzymaj > Usuń.

Wybierz OK.

Pobierz inny plik ovpn. plik z strony internetowej ExpressVPN i prześlij plik do panelu routera.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Rozłącz się z lokalizacją serwera VPN

Na panelu routera Sabai wybierz Sieć > OpenVPN.

Wybierz Zatrzymaj.

Gdy przestaniesz widzieć „VPN działa przez OpenVPN” w prawym górnym rogu ekranu, połączenie z VPN zostanie rozłączone.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę