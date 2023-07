ExpressVPN ondersteunt de handmatige configuratie van PPTP en L2TP niet meer, omdat ze minimale bescherming bieden en kwetsbaar zijn voor schadelijke aanvallen. Deze handleiding toont je andere instelmethoden of protocollen die je kunt gebruiken om op jouw specifieke apparaat met ExressVPN te verbinden.

In de meeste gevallen wordt geadviseerd om ExpressVPN in te stellen met gebruik van de ExpressVPN-apps voor Windows, Mac, iOS, Android, Linux of routers — die bieden de meeste veiligheids- en privacyvoordelen en functies. Maar er zijn bepaalde apparaten of specifieke versies waarop de ExpressVPN-app niet kan draaien, en waar je de VPN moet instellen met behulp van handmatige confugratie. Voor die gevallen ondersteunt ExpressVPN het OpenVPN protocol.

Windows

We raden je aan om de ExpressVPN Windows-app te gebruiken; die is compatibel met Windows 7 en hoger. Als je Windows Vista of Windows XP gebruikt, werk dan je besturingssysteem bij naar een nieuwere versie. Als je het niet kunt bijwerken, moet je de handmatige configuratie van OpenVPN gebruiken.

Mac

We raden je aan om de ExpressVPN Mac-app te gebruiken; die is compatibel met Mac OS X 10.11 en hoger. Als je Mac OS X 10.10 of lager gebruikt, werk dan je besturingssysteem bij naar een nieuwere versie. Als je het niet kunt bijwerken, moet je de handmatige configuratie voor OpenVPN gebruiken.

Android

We raden je aan om de ExpressVPN Android-app te gebruiken; die is compatibel met Android 5.0 en hoger. Als je Android 4.4 of lager gebruikt, werk dan je besturingssysteem bij naar een nieuwere versie.

iOS

Op iOS-apparaten (iPhone en iPad) kun je ExpressVPN alleen maar gebruiken met de ExpressVPN iOS-app; die is compatibel met iOS 12 en hoger. Als je iOS of lager gebruikt, werk dan je besturingssysteem bij naar een nieuwere versie.

Linux

We raden je aan om de ExpressVPN Linux-app te gebruiken: die is compatibel met de volgende Linux besturingssystemen:

Ubuntu: 20.04 en hoger

Debian: 10 en hoger

Fedora: 37 en hoger

Arch: nieuwste rolling release

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 en hoger

Mint: Linux Mint 20 en hoger

Als je de ExpressVPN Linux-app niet kunt draaien op jouw besturingssysteem, probeer dan om de OpenVPN handmatige confuguratie te gebruiken.

Belangrijk: OpenVPN biedt niet dezelfde veiligheids- en privacyvoordelen als de ExpressVPN app.

Routers

Probeer instelmethodes voor je router te gebruiken in onderstaande volgorde.

Gebruik ExpressVPN voor routers

We raden je aan om ExpressVPN voor routers te gebruiken; dat is compatibel met deze specifieke modellen van de Asus, Linksys en Netgear routers:

Asus

RT-AC68Uv3

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6400v2

Netgear R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Probeer andere handmatige configuratieprotocollen

Onderstaande routers ondersteunen de handmatige configuraties van ExpressVPN. Kijk of jouw router hier bij staat en zo ja, volg de bijbehorende handmatige configuratie.

Stel een virtuele VPN-router in

Belangrijk: Voor deze optie heb je technische kennis nodig, mogelijk is dit niet voor iedereen geschikt.

Je kunt een virtuele VPN-router opzetten op je Windows-pc of Mac.

Stel de VPN in op aparte apparaten

Met een enkel abonnement kun je tegelijkertijd vijf apparaten met ExpressVPN verbinden, ongeacht het platform (inclusief virtuele apparaten).

Lees de instructies voor het instellen van:

