ExpressVPN ne prend plus en charge les configurations manuelles PPTP et L2TP car elles offrent une protection minimale et sont vulnérables face aux attaques malveillantes. Ce guide vous montrera d’autres méthodes de configuration ou protocoles que vous pouvez utiliser pour vous connecter à ExpressVPN sur votre appareil spécifiquement.

Dans la plupart des cas, il est recommandé de configurer ExpressVPN en utilisant l’appli ExpressVPN pour Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou les routers – ce qui offre le plus d’avantages et de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Toutefois, certains appareils ou des versions spécifiques d’appareils ne peuvent pas exécuter l’appli ExpressVPN et vous devrez configurer le VPN en utilisant les configurations manuelles. Pour les configurations manuelles, ExpressVPN prend en charge le protocole OpenVPN.

Il est recommandé l’appli ExpressVPN pour Windows, qui est compatible avec Windows 7 et les versions ultérieures. Si vous utilisez Windows Vista ou Windows XP, mettez à jour votre système d’exploitation pour une version plus récente. Si vous ne pouvez pas le mettre à jour, vous devrez utiliser la configuration manuelle OpenVPN.

Il est recommandé d’utiliser l’appli ExpressVPN pour Mac, qui est compatible avec Mac OS X 10.11 et les versions ultérieures. Si vous utilisez Mac OS X 10.10 ou une version plus ancienne, mettez à jour votre système d’exploitation pour une version plus récente. Si vous ne pouvez pas le mettre à jour, vous devrez utiliser la configuration manuelle OpenVPN.

Il est recommandé d’utiliser l’appli ExpressVPN pour Android, qui est compatible avec Android 5.0 et les versions ultérieures. Si vous utilisez Android 4.4 ou des versions plus anciennes, mettez à jour votre système d’exploitation pour une version plus récente.

Pour les appareils iOS (iPhone et iPad), la seule manière d’utiliser ExpressVPN est via l’appli ExpressVPN pour iOS, qui est compatible avec iOS 12 et les versions ultérieures. Si vous utilisez iOS 11 ou une version plus ancienne, mettez à jour votre système d’exploitation pour une version plus récente.

Il est recommandé d’utiliser l’appli ExpressVPN pour Linux, qui est compatibles avec les systèmes d’exploitation Linux suivantes :

Ubuntu : 20.04 et versions ultérieures

Debian : 10 et versions ultérieures

Fedora : 37 et versions ultérieures

Arch : Dernière rolling-release (publication continue)

Raspberry Pi (armhf) : Pi OS 10 et versions ultérieures

Mint : Linux Mint 20 et versions ultérieures

Si vous ne pouvez exécuter l’appli ExpressVPN pour Linux sur votre système d’exploitation, essayez d’utiliser la configuration manuelle OpenVPN.

Important : OpenVPN n’offre pas les mêmes avantages de sécurité et de confidentialité que l’appli ExpressVPN.

Essayez d’autres méthodes de configuration pour votre routeur dans l’ordre suivant.

Utilisez ExpressVPN pour routeurs

Il est recommandé d’utiliser ExpressVPN pour routeurs, qui est compatibles avec ces modèles de routeurs spécifiques pour Asus, Linksys et Netgear :

Asus

RT-AC68Uv3

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6400v2

Netgear R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Essayez d’autres protocoles de configurations manuelles

Ces routeurs prennent en charge les configurations manuelles d’ExpressVPN. Verifiez si votre routeur est dans la liste ci-dessous. Si c’est le cas, installez la configuration manuelle en conséquence.

Installez un routeur VPN virtuel

Important : Cette option nécessite des connaissances techniques et peut ne pas être adaptée à chacun.

Vous pouvez installer un routeur VPN virtuel sur votre PC Windows ou Mac.

Installez le VPN sur des appareils individuels

Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter cinq appareils simultanément à ExpressVPN, indépendamment de la plateforme (incluant les machines virtuelles).

Voici les instructions sur l’installation :

