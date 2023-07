ExpressVPN ei enää tue manuaalisia PPTP- ja L2TP-määrityksiä, koska ne tarjoavat vähäisen suojan ja altistavat käyttäjän hyökkäyksille. Tässä oppaassa käymme läpi muita menetelmiä ja protokollia, joilla voit yhdistää ExpressVPN:ään eri laitteellasi.

Useimmissa tapauksissa suosittelemme asentamaan ExpressVPN-sovelluksen Windowsiin, Maciin, iOS:ään, Androidiin, Linuxiin tai reitittimeen, sillä se tarjoaa olennaiset turvallisuus- ja yksityisyyshyödyt sekä -ominaisuudet. Jotkin laitteet tai laiteversiot eivät kuitenkaan voi käyttää ExpressVPN-sovellusta, jolloin VPN täytyy asentaa manuaalisella määrityksellä. ExpressVPN tukee OpenVPN-protokollaa manuaalisiin määrityksiin.

Windows

Suosittelemme käyttämään ExpressVPN:n Windows-sovellusta, joka on yhteensopiva Windows 7:n ja uudempien versioiden kanssa. Jos käytössäsi on Windows Vista tai XP, päivitä käyttöjärjestelmäsi uudempaan versioon. Jos et voi suorittaa päivitystä, käytä manuaalista OpenVPN-määritystä.

Mac

Suosittelemme käyttämään ExpressVPN:n Mac-sovellusta, joka on yhteensopiva Mac OS X 10.11:n ja uudempien versioiden kanssa. Jos käytössäsi on Mac OS X 10.11 tai vanhempi versio, päivitä käyttöjärjestelmäsi uudempaan versioon. Jos et voi suorittaa päivitystä, käytä manuaalista OpenVPN-määritystä.

Android

Suosittelemme käyttämään ExpressVPN:n Android-sovellusta, joka on yhteensopiva Android 5.0:n ja uudempien versioiden kanssa. Jos käytössäsi on Android 4.4 tai vanhempi versio, päivitä käyttöjärjestelmäsi uudempaan versioon.

iOS

Ainoa tapa käyttää ExpressVPN:ää iOS:llä (iPhone ja iPad) on ExpressVPN:n iOS-sovellus, joka on yhteensopiva iOS 12:n ja uudempien versioiden kanssa. Jos käytössäsi on iOS 11 tai vanhempi versio, päivitä käyttöjärjestelmäsi uudempaan versioon.

Linux

Suosittelemme käyttämään ExpressVPN:n Linux-sovellusta, joka on yhteensopiva seuraavien Linux-käyttöjärjestelmien kanssa:

Ubuntu: 20.04 ja uudemmat

Debian: 10 ja uudemmat

Fedora: 37 ja uudemmat

Arch: uusin julkaisu

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 ja uudemmat

Mint: Linux Mint 20 ja uudemmat

Jos et voi käyttää ExpressVPN:n Linux-sovellusta käyttöjärjestelmälläsi, kokeile manuaalista OpenVPN-määritystä.

Tärkeää: OpenVPN ei tarjoa samoja turvallisuus- ja yksityisyyshyötyjä kuin ExpressVPN-sovellus.

Reitittimet

Voit kokeilla muita asennusmäärityksiä reitittimelläsi esitetyssä järjestyksessä.

Käytä ExpressVPN:ää reitittimellä

Suosittelemme käyttämään ExpressVPN-reititinsovellusta, joka on yhteensopiva seuraavien Asus-, Linksys- ja Netgear-reitittimien kanssa:

Asus

RT-AC68Uv3

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6400v2

Netgear R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Kokeile muita manuaalisen määrityksen protokollia

Seuraavat reitittimet tukevat ExpressVPN:n manuaalisia määrityksiä. Jos reitittimesi on listattuna alla, voit asentaa manuaaliset määrityksen ohjeiden mukaisesti.

Luo virtuaalinen VPN-reititin

Tärkeää: Tämä vaihtoehto edellyttää teknistä osaamista eikä välttämättä sovellu kaikille.

Voit luoda virtuaalisen VPN-reitittimen Windowsilla ja Macilla.

Asenna VPN eri laitteille

Voit yhdistää ExpressVPN:ään viidellä eri laitteella samanaikaisesti alustasta riippumatta (mukaan lukien virtuaaliset laitteet).

Katso asennusohjeet alta:

