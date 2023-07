ExpressVPN non supporta più le configurazioni manuali di PPTP e L2TP in quanto offrono una protezione minima e sono vulnerabili ad attacchi dannosi. Questa guida ti mostrerà altri metodi di configurazione o protocolli che puoi utilizzare per connetterti a ExpressVPN sul tuo dispositivo specifico.

Nella maggior parte dei casi, ti consigliamo di configurare ExpressVPN utilizzando l’app di ExpressVPN per Windows, Mac, iOS, Android, Linux o router, che offrono i massimi benefici e funzionalità in termini di sicurezza e privacy. Tuttavia, alcuni dispositivi o versioni specifiche di dispositivi potrebbero non supportare l’app di ExpressVPN, e dovrai configurare la VPN utilizzando configurazioni manuali. Per le configurazioni manuali, ExpressVPN supporta il protocollo OpenVPN.

Windows

Ti consigliamo di utilizzare l’app di ExpressVPN per Windows, che è compatibile con Windows 7 e versioni successive. Se stai utilizzando Windows Vista o Windows XP, aggiorna il tuo sistema operativo a una versione più recente. Se non puoi aggiornarlo, dovrai utilizzare la configurazione manuale di OpenVPN.

Mac

Ti consigliamo di utilizzare l’app di ExpressVPN per Mac, che è compatibile con Mac OS X 10.11 e versioni successive. Se stai utilizzando Mac OS X 10.10 o una versione precedente, aggiorna il tuo sistema operativo a una versione più recente. Se non puoi aggiornarlo, dovrai utilizzare la configurazione manuale di OpenVPN.

Android

Si consiglia di utilizzare l’app di ExpressVPN per Android, compatibile con Android 5.0 e versioni successive. Se si sta utilizzando Android 4.4 o una versione precedente, si consiglia di aggiornare il sistema operativo a una versione più recente.

iOS

Per dispositivi iOS (iPhone e iPad), l’unico modo per utilizzare ExpressVPN è tramite l’app di ExpressVPN per iOS, compatibile con iOS 12 e versioni successive. Se si sta utilizzando iOS 11 o una versione precedente, si consiglia di aggiornare il sistema operativo a una versione più recente.

Linux

Si consiglia di utilizzare l’app di ExpressVPN per Linux, compatibile con i seguenti sistemi operativi Linux:

Ubuntu: 20.04 e versioni successive

Debian: 10 e versioni successive

Fedora: 37 e versioni successive

Arch: ultima versione rilasciata

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 e versioni successive

Mint: Linux Mint 20 e versioni successive

Se non è possibile eseguire l’app di ExpressVPN per Linux sul proprio sistema operativo, si consiglia di provare ad utilizzare la configurazione manuale di OpenVPN.

Importante: OpenVPN non offre gli stessi benefici in termini di sicurezza e privacy dell’app di ExpressVPN.

Router

Prova gli altri metodi di configurazione per il tuo router nell’ordine seguente.

Usa ExpressVPN per router

Si consiglia di usare ExpressVPN per router, compatibile con i seguenti modelli di router Asus, Linksys e Netgear:

Asus

RT-AC68Uv3

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6400v2

Netgear R6700v3

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Prova altri protocolli di configurazione manuale

Questi router supportano le configurazioni manuali di ExpressVPN. Verifica se il tuo router è elencato di seguito e, in tal caso, imposta la configurazione manuale di conseguenza.

Configura un router VPN virtuale

Importante: Questa opzione richiede conoscenze tecniche e potrebbe non essere adatta a tutti.

Puoi configurare un router VPN virtuale sul tuo pc Windows o Mac.

Configura la VPN su singoli dispositivi

Con un solo abbonamento, puoi connettere fino a cinque dispositivi a ExpressVPN contemporaneamente, indipendentemente dalla piattaforma (incluse le macchine virtuali).

Consulta le istruzioni per la configurazione:

