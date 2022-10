Dead by Daylight (หรือที่รู้จักในชื่อ DBD) เป็นเกมแอคชั่นแบบผู้เล่นหลายคนและวิดีโอเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอด โดยที่ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นนักฆ่าที่คลั่งไคล้ตามล่าผู้เล่นอีกสี่คน ที่รู้จักกันในชื่อผู้รอดชีวิต โดยผู้รอดชีวิตต้องหลบหนีจากแผนที่ในเกมที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนซึ่งเรียกว่า "Killing Grounds" เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นักฆ่าจับ ติดกับ และถูกสังหาร เกมแมวล่าหนูที่ตั้งอยู่ในโลกแห่งฝันร้าย Dead by Daylight นำเสนอ DLC จากแฟรนไชส์สยองขวัญยอดนิยมเช่น Scream, Hellraiser, Resident Evil, The Ring และอีกมากมาย

