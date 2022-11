Hoe u verborgen spionagecamera’s op kunt sporen

CCTV-camera’s zijn overal, en men hoeft geen surveillance-deskundige te zijn om te weten hoe storend deze trend is. Deze camera’s hangen vaak in het zicht, aan het plafond, vaak als afschrikmiddel tegen indringers of dieven. Verborgen camera’s zijn een andere zaak, ze bespioneren u zonder dat u het weet. En ze zijn gemakkelijker te installeren dan ooit, dankzij de voortschrijdende technologie waarmee ze zeer klein en moeilijk te detecteren zijn.

Lees meer: Tech survivalset samenstellen: alles wat je nodig hebt

Verborgen camera’s zijn een groeiend probleem

In de afgelopen jaren is de prevalentie van verborgen camera’s in hotelkamers of Airbnb-eigendommen een punt van zorg geworden voor reizigers. Volgens een onderzoek uit 2019 van vastgoedbedrijf IPX1031 meldde 11 procent van de respondenten een verborgen camera in hun Airbnb aan te treffen, ook Cosmopolitan bracht de trend al in 2017 aan het licht.

Slachtoffers van misbruik hebben gemeld dat ze camera’s in hun huis hebben gevonden. Ook in kantoren en kleedkamers van sportscholen zijn verborgen camera’s aangetroffen.

Er was zelfs een geval van een verborgen camera vermomd als geschenk. In 2021 kreeg een vrouw in Zuid-Korea — waar volgens deskundigen vooral vrouwen het slachtoffer zijn van spionagecamera’s — een digitale klok cadeau van haar baas. Nadat ze die enige tijd in haar huis had uitgestald, ontdekte ze dat het product inderdaad een nanny cam was met een verborgen spionagecamera.

Een groot deel van het probleem is hoe klein camera’s tegenwoordig kunnen worden – nauwelijks groter dan een lens op uw smartphone.

Veel voorkomende locaties van verborgen camera’s

Als u uw gebouw wilt doorzoeken, zijn dit de voorwerpen die vaak worden genoemd als verstopplaatsen voor camera’s.

Rookmelders

Wandventilatie

Muurkunst of -decoratie

Boekenruggen

Stopcontacten

Potplanten

Teddyberen, speelgoed of ornamenten

Settopboxen

Klokken

Pennen

Zakdoekhouders

Hoe kunt u verborgen camera’s vinden

Er zijn verschillende gradaties van verfijning als het gaat om het zoeken naar verborgen camera’s.

Een fysieke zoektocht

Dit kan zo eenvoudig zijn als een visuele inspectie van uw accommodatie zodra u in een hotelkamer bent ingecheckt. Als iets er verdacht uitziet, vertrouw dan op uw gevoel en inspecteer het. Als het elektrische apparaten zijn waar u zonder kunt, zoals wekkers, haal dan de stekker eruit en berg ze ergens uit het zicht op. Als iets niet uit het stopcontact kan worden gehaald, verberg of bedek het dan met een handdoek of andere stof. Zorg er ook voor dat u gaten in muren of deuren bedekt die er verdacht uitzien – u weet maar nooit, er kunnen kijkgaten of camera’s in zitten.

Bovendien kunt u een netwerkscanner zoals Angry IP gebruiken om na te gaan of er ongewone apparaten op het wifi-netwerk zijn. Dit is handig om vast te stellen of er een verborgen camera is die een live feed van uw activiteiten streamt. Een oplossing is om de router helemaal uit te schakelen, bijvoorbeeld als u in een Airbnb verblijft.

Lees meer: 5 tips om veilig openbare wifi-netwerken te gebruiken

Gebruik een zaklamp

Met een fel licht kunnen spionagecamera’s worden ontdekt. De cameralens zal waarschijnlijk blauw reflecteren, en lenzen achter donker glas (zoals in een digitale klok) zullen veel gemakkelijker zichtbaar zijn.

Met de camera en de zaklamp van uw smartphone (of een aparte zaklamp) kunt u verborgen camera’s ontdekken die infrarood gebruiken. Dat komt omdat we infrarood licht, dat vaak wordt gebruikt om in het donker te filmen, niet kunnen zien, maar een telefooncamera pikt het wel op. Om deze methode te laten werken, sluit u alle gordijnen of wacht u tot het donker wordt; het doel is de ruimte zo donker mogelijk te maken. Met de camera van uw telefoon aan schijnt u met de zaklamp door de kamer. Infrarood zal eruit zien als een pulserende stip op het scherm.

Gebruik een cameradetector-app

Er is geen tekort aan smartphone-apps voor het opsporen van verborgen camera’s. Deze kunnen echter sterk in kwaliteit verschillen, afhankelijk van zowel de app zelf als de mogelijkheden van uw smartphone. Deze apps helpen om verborgen camera’s of microfoons op te sporen door te scannen op verschillende soorten elektromagnetische (EMV) of infrarode afwijkingen.

Gebruik gespecialiseerde apparatuur

Als u vaak reist en een beetje beter voorbereid wilt zijn, overweeg dan te investeren in gespecialiseerde consumentenapparatuur. Dit kunnen fysieke EMF-detectoren, infrarood/led optische scanners, bug-sweepers en spectrumanalysatoren zijn. In tegenstelling tot het gebruik van een smartphone-app, werkt gespecialiseerde fysieke apparatuur beter bij het opsporen van mogelijke verborgen camera’s. Het grootste nadeel is natuurlijk dat ze uw bagage aanzienlijk verzwaren en ruimte in beslag nemen.

Huur een professional in

Als u van plan bent langere tijd in uw woning te blijven en u kunt zich de kosten veroorloven, huur dan een professional in om uw woning te controleren. Het grootste voordeel is dat zij professionele apparatuur gebruiken, die veel effectievere resultaten oplevert dan consumentenapparatuur. Bovendien is een professional beter op de hoogte van lastige of ongebruikelijke locaties waar spionagecamera’s verborgen kunnen worden.