Wat zou je het liefst doen als je minder dan vier minuten te leven had? Zou je een zak popcorn opentrekken, wat e-mails beantwoorden, enkele bladzijden van je favoriete boek lezen of wat tijd doorbrengen met je geliefden?

Van alle scenario’s die in je opkwamen, betwijfelen we of het opnieuw instellen van je wachtwoord er één van was.

Maar volgens een recent onderzoek van ExpressVPN zijn we gemiddeld telkens drie minuten en 46 seconden kwijt aan het opnieuw instellen van een vergeten wachtwoord.

Het opofferen van een paar minuten lijkt misschien niet veel en we maken het wel vaker mee. Toch geeft de meerderheid van de ondervraagde respondenten toe dat ze de stappen voor “wachtwoord vergeten” veel vaker volgen dan ze zouden willen.

Waarom vergeten we onze wachtwoorden?

Er zijn bepaalde praktijken die de kans vergroten dat we onze wachtwoorden vergeten, en ze zijn niet allemaal verkeerd:

Complexe wachtwoorden instellen in een poging onze accounts veiliger te maken .

Veel verschillende wachtwoorden onthouden op verschillende platforms.

Zo sterk op biometrische inloggegevens vertrouwen om toegang te krijgen tot onze digitale accounts dat we onze handmatige inloggegevens vergeten.

We stellen onze wachtwoorden al tientallen jaren opnieuw in, en die noodzaak blijft bestaan. Het is nog steeds een veilige en gemakkelijke manier voor websites om je toegang te geven tot je account wanneer je je wachtwoord bent vergeten. Maar dat betekent dat er meer tijd verloren gaat naarmate meer van ons leven overgaat naar de digitale sfeer.

Om de gevolgen van het opnieuw moeten instellen van een vergeten wachtwoord beter te begrijpen, heeft ExpressVPN 8.000 mensen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland ondervraagd. Samen geeft deze groep inzicht in gemeenschappelijk wachtwoordgebruik, maar ook in wat we allemaal zouden kunnen doen met de tijd die verloren gaat door vergeten wachtwoorden.

Men verspilt elk jaar uren aan het opnieuw instellen van wachtwoorden

Terwijl in de vier landen de gemiddelde tijd om een wachtwoord te veranderen drie minuten en 46 seconden bedraagt, doen Amerikanen er het langst over: 37% zegt meer dan vier minuten nodig te hebben om een wachtwoord te veranderen en 7% doet er meer dan tien minuten over.

Toen we vroegen naar de frequentie, ontdekten we dat 52% van de Amerikaanse respondenten hun wachtwoorden minstens één keer per maand opnieuw instellen, met vergelijkbare bevindingen in Frankrijk (53%) en het Verenigd Koninkrijk (50%). Maar Duitsers lijken hun wachtwoorden minder vaak te vergeten, met slechts 35% die minstens één keer per maand een nieuw wachtwoord moet instellen.

Van onze Amerikaanse respondenten zegt 21% dat ze hun wachtwoorden meer dan eens per week opnieuw instellen en 14% geeft toe dat ze hun wachtwoorden minstens eenmaal per dag opnieuw instellen. Dit laatste cijfer komt neer op een verbijsterende 21 uur per jaar per persoon.

Sterker nog, 4% van de Amerikanen geeft toe dat ze hun vergeten wachtwoorden meer dan vier keer per dag opnieuw moeten instellen, wat neerkomt op maar liefst drieënhalve dag (of 84 uur) per jaar.

De wachtwoorden die we het vaakst vergeten: internetbankieren

Je moet dringend een online overschrijving doen. Je start je laptop op, schenkt een kop koffie in en nestelt je in je favoriete stoel, klaar om in te loggen op je bank-app. Maar dat lukt niet. Het is zo lang geleden dat je voor het laatst hebt ingelogd op je rekening dat je helemaal vergeten bent wat het is.

Voor een groot deel van de ondervraagden in alle vier de landen is deze situatie maar al te bekend. Bijna 30% noemt online bankieren als het type website of app waarvoor ze het vaakst hun inlogwachtwoord vergeten: meer dan social media (24%), onlinewinkelen (16%), websites en apps voor nutsvoorzieningen (9%) en online gamen (8%).

Interessant is dat slechts 7% van de ondervraagden aangeeft dat zij hun werkaccounts het vaakst opnieuw moeten instellen. Dit komt waarschijnlijk doordat gebruikers vaak moeten inloggen op hun werkaccounts, waardoor ze hun wachtwoorden niet vergeten. Een andere mogelijke reden is het algemene gebruik van wachtwoordbeheerders of eenmalige inlogdiensten op het werk, waarbij gebruikers slechts één wachtwoord moeten onthouden om toegang te krijgen tot talrijke accounts.

Dus wat doen we als we een wachtwoord vergeten?

Wachtwoordherstel en schade beperken

Hoewel wachtwoorden gemakkelijk worden vergeten, heeft meer dan driekwart van de respondenten vertrouwen in het antwoord op eerder ingestelde beveiligingsvragen. Hoe dan ook, er zijn tal van andere hindernissen die gebruikers tegenkomen als ze een wachtwoord vergeten zijn.

Meer dan 76% van de Amerikaanse respondenten geeft aan dat hun account wel eens werd geblokkeerd nadat ze een wachtwoord verkeerd hadden ingevoerd. Dit kan afhankelijk van de account verschillende dingen betekenen: een tijd wachten voordat men het opnieuw mag proberen; gedwongen worden tot een reset; of contact moeten opnemen met het bedrijf via andere methoden zoals telefoon of e-mail.

Het is niet altijd duidelijk wat er vervolgens gedaan moet worden. In totaal zegt 48% van de Amerikaanse respondenten dat zij een vriend (10%), familielid (16%) of een medewerker van de klantenservice (21%) om hulp hebben gevraagd wanneer zij een wachtwoord zijn vergeten.

Wanneer zij erin slagen hun vergeten wachtwoorden opnieuw in te stellen, zegt meer dan 40% van de Amerikaanse, Britse en Duitse respondenten dat zij handmatig een volledig nieuw, uniek wachtwoord aanmaken of dit doen met een willekeurige wachtwoordgenerator, wat de beste manier is. De ondervraagde Fransen geven echter de voorkeur aan een eenvoudigere aanpak (zij het een minder veilige) door een kleine wijziging aan te brengen in hun oorspronkelijke wachtwoord wanneer zij een nieuw wachtwoord instellen.

Ondanks het sterke advies om nooit wachtwoorden te hergebruiken, geeft 16% van de Duitse, 12% van de Franse en meer dan 10% van de Amerikaanse en Britse respondenten toe een wachtwoord van een andere account te hergebruiken bij het opnieuw instellen van een vergeten wachtwoord.

Een wachtwoord opnieuw instellen is erg frustrerend

Wat is er frustrerender dan steeds opnieuw een wachtwoord te moeten instellen? Voor onze Amerikaanse, Britse en Franse deelnemers haalt vrijwel niets het daarbij.

De meeste ondervraagden (35%) noemen een trage internetverbinding als het enige dat zij vervelender vinden dan het vergeten van een online wachtwoord. Deze frustratie wordt gevolgd door het opnieuw instellen van een wachtwoord om vervolgens te horen te krijgen dat het niet hetzelfde kan zijn als hun oude wachtwoord (25%).

Omgekeerd vinden de meeste Duitse deelnemers een trage internetverbinding (34%), het verliezen van hun autosleutels (34%) en in de file staan (25%) frustrerender dan het vergeten van een online wachtwoord (19%).

Het zit er bij de meesten van ons ingebakken dat we taken die we als tijdverspilling beschouwen, verachten. Dat komt omdat we van nature weten dat het tijd is die beter ergens anders aan besteed kan worden. Maar waar precies?

Beter bestede tijd

We vroegen onze respondenten wat ze zouden doen als ze de tijd om hun wachtwoorden opnieuw in te stellen, terugkregen. De meerderheid gaf aan het volgende te doen:

Tijd doorbrengen met familie en vrienden (30%)

Een boek lezen (16%)

Een korte wandeling maken (14%)

Wat huishoudelijke administratie doen (12%)

Een nieuwe hobby proberen (8%)

Dus in plaats van de angst, bezorgdheid en frustratie te voelen die het vergeten van een wachtwoord met zich meebrengt, zouden de meesten van ons liever deelnemen aan activiteiten die bijdragen tot ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Dat klinkt logisch.

Het enige voorbehoud? Bijna 32% van de respondenten denkt dat het opnieuw instellen van een wachtwoord een normaal onderdeel van het leven is, terwijl nog eens 20% denkt dat ze niets kunnen doen om te voorkomen dat ze wachtwoorden opnieuw moeten instellen. Niets is echter minder waar.

De eenvoudigste manier om je wachtwoorden bij te houden

Gedurende het grootste deel van de laatste twee decennia is ons verteld ingewikkelde wachtwoorden te formuleren die bestaan uit een willekeurige reeks hoofdletters en kleine letters gemengd met symbolen. Die wachtwoorden zouden namelijk moeilijker te kraken zijn. Hierdoor werden wachtwoorden als “KJaerz&53$*647>” de heilige graal van authenticatie.

Hoewel we kunnen discussiëren over de verdiensten van het toevoegen van symbolen en of een willekeurig wachtwoord als “juist paard batterij nietje” net zo goed is, is één ding zeker: wachtwoorden moeten lang zijn (wij raden 17 tekens aan) en uniek (niet herhaald bij verschillende accounts). Het probleem is ze te onthouden. Sterke wachtwoorden zijn vrijwel onmogelijk te onthouden, vooral als je er veel hebt.

Maak kennis met de wachtwoordmanager.

Niet alleen beschouwen deskundigen wachtwoordmanagers als de veiligste manier om wachtwoorden op te slaan (dankzij sterke encryptie) maar met een wachtwoordbeheerder hoef je slechts één hoofdwachtwoord te onthouden, waarmee je toegang krijgt tot al je andere wachtwoorden.

Bovendien vullen de meeste wachtwoordmanagers automatisch vooraf inlogvelden in voor websites en diensten die je gebruikt, wat meer gemak biedt.

Dus wat is de gemakkelijkste manier om je wachtwoorden te onthouden? Het antwoord lijkt te zijn dat je ze helemaal niet hoeft te onthouden! Wanneer je wachtwoorden veilig bewaard zijn in een wachtwoordbeheerder, ben je goed op weg om je privégegevens te beschermen. Voeg daar nog een VPN aan toe en je bent helemaal verzekerd van een vrijere, meer anonieme en veilige online beleving.