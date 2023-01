Tech survivalset samenstellen: alles wat je nodig hebt

Het samenstellen van een noodpakket, of het nu om een reistas of een noodtas gaat, is een belangrijk onderdeel van paraatheid. In noodgevallen heb je jouw overlevingspakket meteen bij de hand en daar hoort ook absoluut een tech survivalset bij.

In dit artikel richten we ons specifiek op het samenstellen van een onmisbaar tech etui dat je gemakkelijk in je survival rugzak kunt opnemen. Idealiter wil je een tech survivalset voorbereiden met een breed scala aan items die in verschillende scenario’s kunnen worden gebruikt.

Voor extra veiligheid kun je fysieke apparaten of hulpmiddelen zoals je telefoon uitrusten met een VPN. Zo kun je onder andere toegang krijgen tot het internet en op de hoogte blijven van de crisissituatie, waar je ook bent.

Kies een tas en organizers

Laten we bij de basis beginnen!

Een klein waterdicht of waterbestendig en duurzaam etui is de beste keus om alle technologische noodspullen van je tech survivalset in te bewaren.

Kun je geen waterdicht etui vinden? De plaatselijke sportwinkel heeft vast een waterdichte plunjezak of opbergtas waarin je het tech etui veilig en droog kunt bewaren.

Ook duurzaamheid is belangrijk, want je wilt dat jouw survivalset tegen een stootje kan en zo lang mogelijk meegaat. Kwaliteit gaat dus boven alles.

Tech survivalset: wat heb je allemaal nodig?

Welke tech accessoires uiteindelijk in je tas zitten, hangt af van je eigen behoeften. Om je op weg te helpen, selecteerden we enkele tech spullen die onmisbaar zijn voor jouw overlevingspakket.

Gegevensdragers

USB sticks voor belangrijke documenten. Op deze USB stick kun je digitale kopieën van belangrijke en gevoelige documenten bewaren om te bewijzen wie je bent en wat je bezit. Voor de veiligheid is het raadzaam deze USB stick voor gebruik te versleutelen. Belangrijke documenten die kunnen worden toegevoegd zijn onder andere: paspoorten, geboorteakten, aktes, vergunningen, verzekeringsinformatie, accreditaties, enz.

Medische USB sticks. Deze USB stick mag niet worden beschouwd als een vervanging voor een medische noodkaart, maar moet veeleer in combinatie ermee worden gebruikt. Het idee is om in het geval je betrokken raakt bij een ongeluk een USB stick bij de hand te hebben waarop enkel relevante medische informatie staat. Die omvat je naam, contactpersonen in noodgevallen, bloedgroep, bekende medische aandoeningen en je medische geschiedenis.

Externe solid-state drive. Je weet nooit wanneer je een opslagmedium nodig hebt om bestanden te bewaren, te delen met anderen of te kopiëren. Solid-state drives (SSD’s) genieten de voorkeur boven traditionele externe harde schijven omdat ze veel sneller zijn.

Draagbare besturingssystemen. Als je geen directe toegang hebt tot een van je eigen apparaten, maar bijvoorbeeld in een internetcafé of bibliotheek zit, dan is een lichte, draagbare Linux USB stick een handige manier om buiten de deur een computer te gebruiken.

Geheugenkaarten, lezers en adapters. Nogmaals, een goed begin is het halve werk!

Opladers en accu’s

Powerbanks. Of je nu wacht op de hulpdiensten of sport aan het streamen bent tijdens een pijnlijk lange treinreis: het laatste wat je nodig hebt is een lege batterij. Een goede powerbank gaat een paar maanden mee op een volle lading. Kies indien mogelijk voor waterdichte opties. Als je geen waterdichte powerbanks kunt vinden, kun je jouw draagbare extra lading in duurzame gripzakjes bewaren. Voor nog meer gebruiksgemak kun je ook kijken naar externe batterijen met draadloze oplaadfuncties om het gebruik van extra kabels te verminderen.

Kabels. Het is een goed idee om USB kabels voor zowel gegevensoverdracht als voor opladen te hebben. Je kunt namelijk beide typen gebruiken om je apparaten op te laden, maar sommige kabels zijn niet zo geschikt voor het overzetten van gegevens. Wanneer je in treinstations, cafés of luchthaven lounges gebruik wilt maken van een openbaar USB slot, kun je voor extra veiligheid beter een kabel kiezen die alleen bedoeld is voor het opladen van apparaten. Omdat je apparaten allicht verschillende USB poorten en vereisten hebben, kun je ook een multi adapter of oplader aanschaffen met meerdere poorten.

Universele adapters. Investeer in een aantal universele of reisadapters, zodat je jouw apparaten gemakkelijk kunt opladen, of je nu thuis, onderweg of in het buitenland bent. Dankzij de beste opties kun je op zoveel mogelijk locaties werken: kies dus voor adapters met schuifregelaars waarmee je de stekkers voor elk land kunt aanpassen. Overweeg ook zeker opties met USB-A en USB-C oplaadpoorten.

Droge batterijen. Naast de hier opgesomde speciale items is het altijd een goed idee om verschillende reservebatterijen of knoopcelbatterijen bij je te hebben, zoals AA, AAA, C en D.

Telefoons en toebehoren

Extra mobiele telefoon. Een goedkope tweede telefoon kan handig zijn als je onderweg bent en nog steeds je primaire simkaart wilt gebruiken terwijl je roamt. Het kan ook als noodtelefoon dienen als je primaire mobieltje beschadigd is.

Satelliet telefoon. Deze zijn ideaal in situaties waarin je een noodoproep moet maken maar je mobiele telefoon geen bereik heeft. Let wel dat je een abonnement op een echte dienst nodig hebt om met een satelliet telefoon te kunnen bellen.

Prepaid simkaarten. Je kunt een prepaid simkaart met vooraf geladen beltegoed gebruiken in je extra telefoon. De meeste sets worden geleverd met adapters om het formaat van je simkaart (micro, nano en mini) aan te passen en met een uiterst handige pin om je sim uit te werpen. Kies indien mogelijk voor een simkaart met internationaal beltegoed.

Mobiele hotspot. Het voordeel van een draagbare wifi hotspot is dat jij je geen zorgen hoeft te maken over een lege smartphone batterij. Een goede draagbare wifi hotspot kan wel 10 tot 15 apparaten tegelijk ondersteunen.

Het voordeel van een draagbare wifi hotspot is dat jij je geen zorgen hoeft te maken over een lege smartphone batterij. Een goede draagbare wifi hotspot kan wel 10 tot 15 apparaten tegelijk ondersteunen.

Gereedschappen