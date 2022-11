Remote werken is een populaire levensstijl geworden. Aangedreven door de digitalisering en in een stroomversnelling geraakt door de COVID 19-pandemie. Waar sommige bedrijven en werknemers ondertussen terugkeerden naar het oude normaal, smaakte die nieuwe flexibiliteit voor anderen naar meer. Op afstand werken werd door sommige bedrijven zo omarmd dat het in de beleidslijnen werd gebeiteld en ook verschillende landen hebben zich aangepast om meer digital nomads te kunnen verwelkomen. Zon, zee en strand zijn de vanzelfsprekende factoren die werkvakanties motiveren. Maar cybersecurity, werkvisums en internetsnelheid zijn net zo belangrijk bij het kiezen van je volgende werkplek. Lees verder en ontdek de beste bestemmingen voor digital nomads.

Hoe kies je een werkplek als digital nomad?

Je bestemming hangt veelal af van je prioriteiten. Sommigen willen een nieuwe cultuur opsnuiven, een ander een sociaal leven opbouwen, met de tenen in het zand zitten of gewoon supersnelle verbinding hebben. Daarom beoordeelde reisorganisatie Kayak tientallen bestemmingen wereldwijd aan de hand van 22 verschillende factoren die digital nomads kunnen sturen in hun keuze.

Het gaat over de categorieën reizen (zoals vluchtprijzen, hotels, autoverhuur en brandstof), lokale prijzen (huur, transport en voeding), gezondheid en veiligheid (politieke stabiliteit, luchtvervuiling, LGBT- en andere mensenrechten, ongevallen), remote werken (internetsnelheid en werkvisums), sociaal leven (Engelse taalvaardigheid, culturele activiteiten en nachtleven) en waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer: het weer. Door met al die factoren rekening te houden, haalden sommige populaire vakantiebestemmingen het lijstje van Kayak niet. Onderstaande vijftien topbestemmingen in de linkerkolom scoorden gemiddeld het hoogst op alle factoren.

Een factor die echter te vaak over het hoofd gezien wordt bij de keuze van de beste werkbestemming, is cybersecurity. Een goede remote werkplek zou net zo veilig moeten zijn als het kantoor. Die veiligheid houdt ook een goede legale infrastructuur in die digital nomads beschermt: hun persoonlijke gegevens, privacy en online werk. Als we dus ook rekening houden met de cybersecurityscores (zoals bijvoorbeeld onderzocht door consumentenagentschap Comparitech), kunnen de beste bestemmingen er weer heel anders gaan uitzien.

Topbestemmingen (Kayak) Beste cybersecurity (Comparitech) Slechtste cybersecurity (Comparitech) 1. Portugal 1. Denemarken 75. Tadjikistan 2. Spanje 2. Zweden 74. Bangladesh 3. Roemenië 3. Ierland 73. China 4. Mauritius 4. Noorwegen 72. Vietnam 5. Japan 5. Finland 71. Algerije 6. Malta 6. Nederland 70. India 7. Costa Rica 7. Oostenrijk 69. Brazilië 8. Panama 8. Verenigd Koninkrijk 68. Kazachstan 9. Tsjechië 9. Zwitserland 67. Oezbekistan 10. Duitsland 10. Kroatië 66. Ecuador 11. Kroatië 11. Haïti 65. Marokko 12. IJsland 12. Singapore 64. Rusland 13. Sri Lanka 13. Canada 63. Sri Lanka 14. Taiwan 14. Slowakije 62. Kirgistan 15. Albanië 15. Israël 61. Verenigde Arabische Emiraten

Veilige en verrassende bestemmingen voor remote werk

Zo staan Portugal en Spanje aan de top bij Kayak, maar bengelen ze op respectievelijk plaatsen 48 en 59 wat onderaan als het op cyberveiligheid aankomt. Landen die dan weer wel uitstekend scoren op cybersecurity, zoals de Scandinavische staten Denemarken en Zweden, zijn minder populair als we rekening houden met het weer en werkvisums (respectievelijk 38 en 53). Maar een land dat in beide lijstjes rond de top 10 zit, is Kroatië en dus misschien wel jouw volgende droombestemming!

Een ding wordt wel duidelijk: enkele van de topbestemmingen voor remote werk bevinden zich in de Europese Unie waar de wetgeving is aangescherpt voor gegevensbescherming en ook de cyberveiligheid een stuk beter is. Voor Europeanen is het natuurlijk ook gemakkelijker om binnen de Unie over de grenzen te werken. Maar een aantal landen trekken de grenzen wereldwijd open en hebben zich aangepast aan dit groeiende type werknemers met meer flexibele werkvisums of zelfs nomad residence permits, zoals bijvoorbeeld Kroatië, Mauritius en Malta. Portugal opende in Madeira een heus dorp voor digital nomads met gratis samenwerkplekken en accommodatie. Ook in de Caraïben, Estland, IJsland, Mexico en Dubai werden werkprogramma’s opgezet voor digital nomads. En onthoud dat je met een VPN snel en eenvoudig veilig aan de slag kunt, waar je ook bent. Aan jou de keus!