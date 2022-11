De meest bekeken series en films in Nederland in 2022

Het is een spannend jaar geweest voor streamingdiensten. Voor Netflix in het bijzonder, maar ook voor kijkers die getrakteerd werden op de vruchten van onder andere de streamingstrijd tussen Amazon Prime Video en HBO.

Netflix verloor voor het eerst in tien jaar tijd abonnees. Een zware klap voor wat zo lang de dominante streamingdienst was geweest. Maar met de release van het vierde seizoen van Stranger Things wist het platform gelukkig het tij weer te keren. De veelbekeken serie brak bijna elk streamingrecord.

Bridgerton verbrak met zijn tweede seizoen al het record voor de meest gestreamde Engelstalige serie in de eerste 28 dagen op Netflix. Maar het nieuwste seizoen van Stranger Things kaapte die titel niet veel later weg. En dat succes legde de streamingdienst geen windeieren: Netflix kon in het derde kwartaal van 2022 meer dan alle abonnees terugwinnen die het in de eerste zes maanden was kwijtgeraakt.

De meest bekeken films en series op streamingplatforms

Ben je benieuwd naar de meest bekeken films en series op streamingdiensten in Nederland het afgelopen jaar? Je ontdekt alle hoogtepunten en andere leuke feiten in de dia’s hieronder. Onze bevindingen zijn gebaseerd op data van Flixpatrol.com voor het Nederlandse kijkerspubliek van Amazon Prime, Disney+, HBO Max en Netflix.

Het is niet al Netflix wat de klok slaat in de wereld van het streamen. Als we kijken naar de top tien films en series over het hele jaar, zit daar in Nederland niet één Netflix-productie tussen. Het zijn Disney+ en HBO die het lijstje domineren. Die laatste deed bovendien pas in 2022 zijn intrede in Nederland met HBO Max, en daar lijkt het Nederlandse publiek dus van te smullen. Net op tijd om de streamingstrijd te beslechten met Amazon Prime Video.

Rick and Morty boven Rings of Power

Want welke fantasy-prequel zou het grootste kijkcijferkanon worden? Met een budget van 715 miljoen USD werd The Lord of the Rings: The Rings of Power van Amazon Prime Video de duurste serie ooit. De eerste twee afleveringen in september braken Prime Video-records, met meer dan 25 miljoen kijkers op de eerste dag. Die maand deed House of the Dragon, de Game of Thrones-prequel op HBO, het net niet beter. Toch was het de animatiereeks Rick and Morty die in september verrassend genoeg alle kijkcijfers van streamingdiensten in Nederland overtrof en de franchisestrijd tussen Amazon Prime Video en HBO beslechtte. Over het hele jaar bekeken, scoorde de originele Game of Thrones uiteindelijk het best, gevolgd door House of the Dragon en dan The Rings of Power dat echter heel wat kritiek over zich heen kreeg.

Toch had Amazon Prime Video andere hoogtepunten te vieren in 2022. Zo haalde Reacher bij de release de eerste plaats, een primeur voor het streamingplatform. In Nederland voert de serie de top vijf aan van nieuwe series in 2022. Gevolgd door The Terminal List en de Nederlandse productie Million Dollar Island, beide ook van Amazon Prime Video. Ondanks de kritiek op de finale van Million Dollar Island – niemand keerde naar huis met het beloofde miljoen – komt er een tweede seizoen aan en zal het programma bedacht door John de Mol binnenkort ook in de Verenigde Staten op NBC te zien zijn.

Superhelden en klassiekers

Nederlandse kijkers hadden het afgelopen jaar een duidelijke voorkeur. De grote fantasy-franchises bleken niet voldoende nostalgisch en Nederlanders grepen terug naar klassieke series als Grey’s Anatomy (weliswaar met een nieuw seizoen), Friends en Modern Family.

Daarnaast werden ook producties over superhelden gesmaakt door het Nederlandse publiek. De satire van The Boys op Amazon Prime Video was erg succesvol, maar ook Disney+ wist kijkers te bekoren met de nieuwe Star Wars: Obi-Wan Kenobi. In dezelfde sfeer werden nieuwe films als The Batman, Dune en The Matrix Ressurections – alledrie op HBO – goed bekeken.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness deed het eerst al goed in de bioscoop, en die trend werd voortgezet toen de film op Disney+ beschikbaar werd voor streaming. Zo vestigde Disney+ een record met de hoogste kijkcijfers in de eerste vijf dagen van een programma. De streamingdienst was ook de grote winnaar op het gebied van nieuwe abonnees met maar liefst 26 miljoen in de eerste helft van 2022.

Liefde voor misdaad

Maar uiteindelijk lijkt het favoriete genre echt wel true crime. Misdaadseries en -films waarin de schurk centraal staat, kwamen in 2022 herhaaldelijk als beste uit de bus. Zo werd The Tinder Swindler, over de Israëlische oplichter Simon Leviev die Tinder gebruikte om verschillende vrouwen te manipuleren, de best bekeken documentaire van Netflix ooit. Ook Inventing Anna, een miniserie van Shonda Rhimes op Netflix, deed het ontzettend goed met het verhaal van Anna Sorokin, die de elite van New York belazerde en ervan overtuigde haar levensstijl te financieren. Tot slot brak Dahmer, een grimmige serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, het record voor de meest bekeken nieuwe reeks op Netflix in de eerste week.

Wat is jouw favoriete serie van 2022 en naar welke nieuwe releases voor 2023 kijk je uit? Laat het ons weten in de comments!