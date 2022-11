Como detectar câmeras espiãs escondidas

As câmeras de CFTV estão por toda parte, e não é preciso ser um especialista em segurança para saber o quão perturbadora é essa tendência. Essas câmeras geralmente ficam à vista de todos, presas ao teto, geralmente como inibição contra intrusos ou ladrões. Câmeras escondidas são outra questão, espionando você sem o seu conhecimento. E eles se tornaram mais fáceis de instalar do que nunca, graças às tecnologias avançadas que permitem que sejam muito pequenas e difíceis de detectar.

Câmeras escondidas são um problema crescente

Nos últimos anos, a prevalência de câmeras escondidas em quartos de hotel ou em propriedades do Airbnb tornou-se uma preocupação para os viajantes. De acordo com uma pesquisa de 2019 da empresa imobiliária IPX1031, 11% dos entrevistados relataram ter encontrado uma câmera escondida em seu Airbnb.

As vítimas de abuso relataram ter encontrado câmeras instaladas em suas casas. Locais como escritórios e vestiários de academias também são conhecidos por possuírem câmeras escondidas.

Houve até um caso de uma câmera escondida disfarçada de presente. Em 2021, uma mulher na Coreia do Sul — onde especialistas dizem que o problema das câmeras espiãs direcionadas às mulheres é especialmente preocupante — ganhou um relógio digital como presente de seu chefe. Após colocá-lo em sua casa por algum tempo, ela descobriu que o produto era de fato uma câmera babá contendo uma câmera espiã escondida.

Uma grande parte do problema é o quão pequenas são as câmeras hoje em dia – pouco maiores do que uma lente encontrada no canto do seu smartphone.

Localizações comuns de câmeras escondidas

Se você deseja vasculhar suas instalações, esses são os objetos frequentemente citados como esconderijos para câmeras.

Detectores de fumaça

Aberturas na parede

Arte/decoração de parede

Lombadas de livros

Tomadas elétricas

Plantas em vasos

Ursinhos de pelúcia, brinquedos ou enfeites

Receptores de TV

Relógios

Canetas

Porta-lenços

Como encontrar câmeras espiãs escondidas

Existem vários graus de sofisticação quando se trata de passar o pente fino atrás de câmeras escondidas.

Faça uma busca física

Isso pode ser tão simples quanto fazer uma inspeção visual da sua acomodação após fazer o check-in em um quarto de hotel. Se algo parecer suspeito, confie em seu instinto e inspecione-o. Se forem dispositivos elétricos que você pode ficar sem, como despertadores, desconecte-os e guarde-os em algum lugar longe da vista. Se algo não puder ser desconectado, esconda-o ou cubra-o com uma toalha ou pano. Também tome cuidado para encobrir quaisquer buracos que pareçam suspeitos nas paredes ou portas – você nunca sabe, pode haver um olho mágico ou câmeras dentro.

Além disso, você pode usar um scanner de rede como o Angry IP para descobrir se existem dispositivos incomuns na rede Wi-Fi. Isso é útil para determinar a possibilidade de uma câmera oculta fazer uma transmissão ao vivo de suas atividades. Uma solução é desligar completamente o roteador, digamos, se você estiver em um Airbnb.

Utilize uma lanterna

Brilhar uma luz forte ajuda a revelar câmeras espiãs. A lente da câmera provavelmente refletirá azul, e qualquer lente atrás de vidro escuro (como em um relógio digital) aparecerá com muito mais facilidade.

Usar a câmera e a lanterna em seu smartphone (ou uma lanterna a parte) pode revelar câmeras ocultas que usam infravermelho. Isso porque não podemos ver a luz infravermelha, sendo frequentemente usada para filmar no escuro, mas uma câmera do telefone a capta. Para que este método funcione, feche todas as cortinas ou espere até o anoitecer; o objetivo é ter o lugar o mais escuro possível. Com a câmera do telefone ligada, acenda a lanterna ao redor da sala. O infravermelho parecerá um ponto pulsante na tela.

Use um aplicativo detector de câmera

Não faltam aplicativos de smartphones disponíveis dedicados à detecção de câmeras ocultas. Dito isto, eles podem variar muito em qualidade, dependendo do aplicativo em si e dos recursos do seu smartphone específico. Esses aplicativos ajudam a detectar câmeras ou microfones ocultos, verificando vários tipos de anomalias eletromagnéticas (EMF) ou infravermelhas.

Use equipamentos especializados

Se você viaja com frequência e quer estar um pouco mais preparado, considere investir em equipamentos especializados prontos para o consumidor. Isso pode incluir detectores físicos de EMF, scanners ópticos infravermelho/LED, varredores de escuta/câmeras e analisadores de espectro de rádio. Em contraste com o uso de um aplicativo de smartphone, o equipamento físico especializado funciona melhor para descobrir possíveis câmeras ocultas. A maior desvantagem, é claro, é que eles podem adicionar um peso considerável à sua bagagem e ocupar espaço.

Contrate um profissional

Se você pretende ficar em sua hospedagem por um longo período e puder arcar com as despesas, contrate um profissional para varrer sua acomodação. O maior benefício é que eles usarão equipamentos de nível profissional, que podem fornecer resultados muito mais eficazes do que usar equipamentos de nível de consumidor. Além disso, um profissional seria mais versado em locais complicados ou incomuns em que as câmeras espiãs poderiam estar escondidas.