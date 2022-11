Is online shoppen veilig? Als u de beschikbare opties om uw gegevens te beschermen in acht neemt wel. Online winkelen is de laatste jaren veel veiliger geworden met verbeterde betaalmethoden en opsporing van fraude. Tijdens de COVID-19-pandemie kreeg het online shoppen zelfs een stevige boost, voornamelijk vanwege de fysieke veiligheid of omdat men zich liever niet in het openbaar begaf.

Online shoppen heeft nog een paar andere voordelen, bijvoorbeeld:

Het is makkelijker om aanbiedingen en kortingen te vinden.

U kunt rustig rondkijken zonder lastiggevallen te worden door winkelpersoneel.

U hebt privacy bij het kopen van gevoelige of discrete spullen.

Het is makkelijker om producten van verschillende winkels of aanbieders met elkaar te vergelijken.

Het is makkelijker om geschenken naar vrienden en familie te sturen.

Top 20 tips om veiliger online te shoppen

Hoewel online shoppen erg handig is, zit er ook een nadeel aan. Online winkelgewoontes worden vaak gevolgd of gemonitord. Gelukkig kunt u ook maatregelen nemen om veilig en anoniemer te blijven. Raadpleeg onze tips en blijf waakzaam als u in de feestmaanden gaat winkelen.

1. Beperk u tot vertrouwde zaken

Zorg ervoor dat u altijd eerst onderzoek doet naar een website voordat u iets koopt. Trouw blijven aan zaken waar u eerder gekocht hebt, is een goed begin. En als u iets wilt kopen bij een online winkel die nieuw voor u is? Onderzoek hun reputatie door klantbeoordelingen te lezen op Trustpilot, Yelp en Google.

2. Bekijk de veiligheid van de website

Controleer of de website van de winkel SSL-encryptie heeft. Dat doet u door na te gaan of het adres van de website begint met https (in plaats van http) en of er al of niet een hangslotje staat links van de URL in de adresbalk van de browser.

Het is belangrijk om te beseffen dat https-encryptie werkt of u nu met de VPN verbonden bent of niet. Maar de combinatie van een VPN en https-encryptie houdt u extra veilig.

3. Bescherm uw privégegevens

Wees extra voorzichtig als u informatie verschaft op een website. Als u twijfelt, geef dan alleen het absolute minimum aan informatie die nodig is om de aankoop te doen. Wees op uw hoede voor ongebruikelijke verzoeken via e-mail of telefoongesprekken waarin u gevraagd wordt informatie over uw account te verifiëren. Om veiligheidsredenen zullen verkopers u nooit gevoelige informatie vragen over uw account zoals uw geboortedatum of wachtwoorden.

4. Bescherm uzelf op openbare wifi

Als u zonder VPN aankopen doet op openbare wifi-netwerken vergroot dat de kans dat uw verkeer wordt onderschept. Als u geen VPN hebt, ga dan liever niet online shoppen op plekken als hotels, vliegvelden, openbare hotspots, bussen en café’s.

Meer lezen: 5 tips om veilig openbare wifi-netwerken te gebruiken

5. Maak sterke wachtwoorden

Als u een online account aanmaakt, zorg er dan voor dat u sterke en unieke wachtwoorden aanmaakt in combinatie met tweefactorauthenticatie. Maak het zo moeilijk mogelijk om in uw account binnen te komen.

6. Gebruik online betaaldiensten

Als dat beschikbaar is, gebruik dan een veilige betaalmethode als PayPal, Stripe of Venmo. Het helpt ook om niet uw betaalkaart maar uw creditcard aan een online betaalmethode te verbinden; zo legt u een extra verdedigingslinie aan voor de toegang tot uw geld.

7. Let op voor bedrieglijke aanbiedingen

Als u een aanbieding vindt die te mooi is om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook echt zo. Als een product aanzienlijk goedkoper is dan bij andere websites, is de kans groot dat het nep is.

8. Houd uw afschrijvingen in de gaten

Als u notificaties inschakelt van automatische betalingen op uw online bankrekening of betalingsdiensten, krijgt u bericht zodra een betaling is verricht — of die nu eerlijk is of niet.

9. Gebruik een VPN

Een VPN, oftewel virtual private network, leidt uw online verkeer door een veilige tunnel. Dit biedt u niet alleen bescherming, maar het downloaden van een VPN om online te shoppen kan u mogelijk ook geld besparen. Prijzen bij webshops en online diensten kunnen verschillen tussen diverse locaties. Onze Black Friday-deal is de perfecte gelegenheid om de voordelen van een VPN te ontdekken: neem nu een jaarabonnement en profiteer van drie extra maanden gratis en veilig winkelplezier.

Ontvang 12 + 3 maanden gratis

10. Kijk of de winkels creditcards accepteren

Creditcards zijn een betrouwbare manier om online te winkelen, want zij worden gesteund door banken en financiële instellingen, en worden meestal geaccepteerd door de overgrote meerderheid van online winkels. In geval van fraude is het een van de makkelijkste manieren om de betaling tegen te houden.

11. Onderzoek online beoordelingen

Hoewel er steeds meer neppe beoordelingen voor online winkels te vinden zijn, is het nog steeds aan te bevelen om een betrouwbare beoordelingswebsite als Trustpilot te raadplegen. Wees op uw hoede voor een ongebruikelijke hoeveelheid beoordelingen die erg op elkaar lijken of erg overdreven zijn.

12. Typ de URL rechtstreeks in de adresbalk

Als u e-mails ontvangt voor online aanbiedingen, ga dan naar de websites voor die bepaalde aanbieders door de URL rechtstreeks in te typen in de adresbalk van uw browser; klik niet op de link in de e-mail. Zo kunt u bepalen of de aanbieding authentiek is en uzelf beschermen tegen valse links.

13. Gebruik een speciaal e-mailadres

Het gebruiken van een apart e-mailadres alleen voor online winkelen kan het risico op spam verminderen. Het voordeel is ook dat u al uw winkelactiviteiten scheidt van uw belangrijkste e-mailaccount. Een andere manier is om een anonieme doorstuurdienst te gebruiken om uw hoofdadres te maskeren.

14. Wees voorzichtig als u winkelt vanaf uw telefoon

Als het kan, kies dan altijd voor de officiële app van de winkel in plaats van aankopen te doen via een mobiele browser. Wees extra voorzichtig met links van diensten die URL’s afkorten (zoals Bitly of Google URL Shortener) omdat de bestemming niet te zien is.

15. Log altijd uit na het online shoppen

Tenzij uw apparaat alleen door uzelf gebruikt wordt en door niemand anders, moet u ervoor zorgen dat u al uw accounts afsluit nadat u uw online winkelsessie hebt afgerond.

16. Installeer antivirus- of antimalware-software

Bescherm uzelf tegen mogelijke veiligheidsrisico’s van uw online winkelactiviteiten door op uw apparaten antivirusprogramma’s te installeren. Veel gerenommeerde antiviruspakketten hebben extensies en add-ons die u ook op uw browser kunt installeren.

17. Aarzel niet om een klacht in te dienen

Als datgene wat u besteld hebt niet overeenkomt met de beschrijving van de verkoper, beschadigd is of niet eens aankomt, aarzel dan niet om een klacht in te dienen! U kunt uw klacht indienen op de website, bij de verkoper, de tussenpersoon of bij een federaal of staatstoezichtsbureau. U hebt tenslotte voor uw bestelling betaald.

18. Gebruik een virtuele creditcard

Virtuele of tijdelijke creditcards of betaalkaarten zijn geweldig om een extra veiligheidslaag aan te leggen voor uw online transacties. Bepaalde creditcardmaatschappijen kunnen tijdelijke kaartnummers uitgeven die zijn afgeleid van uw bestaande kaart. Die kunt u gebruiken voor specifieke, eenmalige uitgaven.

19. Onderzoek fysieke adressen en telefoonnummers

Ga na of een zaak een fysiek adres of een telefoonnummer vermeldt op zijn website. Het is makkelijk om te achterhalen of een adres echt is door het op te zoeken in Google Maps. Eerlijk gezegd is het ook belangrijk om te weten dat de grotere online platforms zoals Amazon ook ruimte bieden aan andere tussenpersonen, en dat eventuele discussies die kunnen ontstaan, worden afgehandeld door Amazon zelf.

20. Lees de leveringsvoorwaarden

Denk eraan om altijd de leveringsvoorwaarden te lezen, wat u ook online koopt. Verzeker u er bijvoorbeeld van dat een verkoper rechtmatig is voordat u online cadeaubonnen koopt. Dat kan eraan bijdragen dat uw ontvanger de kaart kan gebruiken zonder onnodig gedoe.

Meer lezen: Black Friday en Cyber Monday 2022 bij ExpressVPN: de beste deals en winkeltips

De gevaren van online shoppen

Naast de mogelijkheid dat u gevolgd of gemonitord wordt, kunt u als argeloze klant bij het online shoppen nog een aantal andere risico’s lopen. Diefstal van identiteit is misschien wel een van de meest voorkomende kwesties bij onveilige websites die het mogelijk maken dat uw persoonsgegevens worden onderschept en gestolen.

Identiteitsdiefstal

Dit kan over van alles gaan: van hackers die de persoonsgegevens en betaalinformatie van de klant stelen, tot phishing-e-mails die bedoeld zijn om uw privé-informatie te verkrijgen. Zodra uw gegevens gecompromitteerd zijn, wordt het veel makkelijker om zich online voor u uit te geven. Controleer uw bankafschriften en e-mailnotificaties op ongebruikelijke aankopen die in uw naam gedaan zijn.

Gestolen informatie

Als er bij een webshop is ingebroken, kan de persoonlijke en financiële informatie van elke klant gecompromitteerd zijn en online verkocht worden. Dat kan mogelijk leiden tot diefstal van uw creditcard of identiteit.

Valse apps

Let erop dat u gebruikmaakt van de officiële apps die door de online winkels zijn ontwikkeld. Om te bepalen of een app authentiek is, downloadt u hem van een link die u gevonden hebt op de officiële website van de winkel, of raadpleegt u de klantbeoordelingen op Google Play of in de Apple App Store.

Veilig kopen in de winkel

Gebruik geen geldautomaten

Als u contant wilt betalen, neem dan van tevoren geld op, en zorg ervoor dat u genoeg bij u hebt. Een geldautomaat in een druk winkelgebied is een geweldig doelwit voor skimmers en andere onverlaten. Maar mocht u een dagje pech hebben, dan kunt u de geldautomaat het beste overdag gebruiken en als er weinig mensen in de buurt zijn.

Bluetoothbakens

Bluetoothbakens zijn Internet-of-Things-apparaten die communiceren met smartphones; ze kunnen uw bewegingen monitoren en informatie verzamelen over uw winkelgewoonten, hoe dicht u bij producten bent, en uw geolocatie. U kunt dit voorkomen door uw Bluetooth uit te schakelen of alleen te verbinden met apparaten die u vertrouwt. Android-apparaten hebben ook een functie die passief andere apparaten scant om uw locatie te vinden. Op Android 11 kunt u deze functie vinden in het instellingenmenu onder Locatie > Locatienauwkeurigheid verbeteren.

Ultrasoon tracken

Geluidsgolven die voor de meeste mensen niet te horen zijn, kunnen door smartphones worden opgepikt en gebruikt om u te volgen. Let op welke apps u toestemming geeft om de microfoon te gebruiken, niet alleen om ultrasoon tracken te voorkomen maar ook om ervoor te zorgen dat uw gesprekken niet worden opgenomen of doorzocht op sleutelwoorden.

Houd contact

Als u in gezelschap bent, probeer dan bij elkaar te blijven — of zorg er in ieder geval voor dat u van elkaar weet waar u bent. Als u kinderen bij u hebt, houd ze dan altijd bij u en leer ze dat ze meteen een personeelslid, bewaker of een andere ouder moeten aanspreken als ze merken dat ze alleen zijn. Het is ook handig als uw kinderen uw telefoonnummer uit hun hoofd kennen, voor het geval dat …

Bescherm uw privéspullen

Zorg dat u uw tassen, portefeuilles en portemonnee veilig houdt. Als u het zich kunt veroorloven, koop dan een antidiefstalrugzak — bij voorkeur een met een rits die niet aan de buitenkant opent maar aan de binnenkant. Neem voor het buiten winkelen alleen het absoluut noodzakelijke aan spullen mee (wij raden privacybeschermende accessoires aan als de Faraday Bag en een RFID-blokkerende portemonnee). Laat uw spullen niet onbeheerd achter.