Come rilevare le telecamere nascoste

Le telecamere a circuito chiuso sono ormai ovunque, e sicuramente non serve essere un esperto di sorveglianza per capire quanto questa tendenza stia diventando inquietante. Queste telecamere sono spesso in bella vista, solitamente attaccate al soffitto e usate come deterrente contro intrusi o ladri. Le telecamere nascoste sono un’altra cosa, in quanto ti spiano senza che tu lo sappia. Oltretutto, sono anche diventate molto facili da installare, grazie alle tecnologie avanzate che permottono di realizzarle sempre più piccole e difficili da notare.

Le telecamere nascoste stanno diventando un vero problema

Negli ultimi anni, la presenza sempre più forte di telecamere nascoste nelle camere di hotel o nelle strutture di Airbnb è diventata una vera e propria preoccupazione per i viaggiatori. Secondo un sondaggio del 2019 della società immobiliare IPX1031, l’11% degli intervistati ha riferito di aver trovato una telecamera nascosta nel proprio Airbnb.

Le vittime hanno riferito di aver trovato delle telecamere installate nelle proprie abitazioni. Luoghi come uffici e gli spogliatoi delle palestre sono spesso noti per la presenza di telecamere nascoste.

Si è verificato anche un caso di una telecamera nascosta camuffata da regalo. Nel 2021, una donna in Corea del Sud (dove secondo gli esperti il problema delle telecamere nascoste per spiare le donne è particolarmente evidente) ha ricevuto un orologio digitale come regalo dal suo capo. Dopo un po’ di tempo che lo aveva in casa, ha scoperto che l’oggetto conteneva in realtà una telecamera nascosta.

Gran parte del problema è come le piccole telecamere oggi sono poco più grandi dell’obiettivo che puoi trovare nell’angolo di uno smartphone.

Posizionamenti comuni per le telecamere nascoste

Se vuoi dare un’occhiata in giro quando sei in una stanza, questi di seguito sono i posti più noti come nascondigli per telecamere.

Rilevatori di fumo

Prese d’aria sulle pareti

Quadri/Decorazioni da pareti

Dorso dei libri

Prese elettriche

Vasi con piante

Orsacchiotti, giocattoli o ornamenti

Dispositivi come decoder

Orologi

Penne

Portafazzoletti

Come trovare una telecamera nascosta

Ci sono vari livelli di azione quando si tratta di scovare telecamere nascoste nei luoghi in cui ti trovi.

Cercare in giro

Questo è molto semplice da fare, come quando si ispeziona la propria camera d’albergo dopo aver fatto il check-in. Se qualcosa ti sembra sospetto, fidati del tuo istinto e controllalo. Se si tratta di un dispositivo elettrico di cui puoi fare a meno, ad esempio una sveglia, scollegalo e mettilo da qualche altra parte lontano dalla vista. Se l’oggetto sospetto non può essere scollegato, coprilo con un panno. Fai anche attenzione a coprire eventuali buchi sospetti nei muri o nelle porte. Non si può mai sapere, potrebbero esserci delle telecamere all’interno.

Inoltre, si potrebbe usare uno scanner di rete come Angry IP per scoprire se ci sono dispositivi insoliti sulla tua rete Wi-Fi. Questo è utile per rilevare eventuali telecamere nascoste che potrebbero trasmettere in diretta quello che stai facendo. Una soluzione potrebbe essere quella di spegnere del tutto il router, ad esempio se ti trovi in un Airbnb.

Usare una torcia

L’uso di una torcia potrebbe aiutare a rilevare eventuali telecamere nascoste. L’obiettivo della fotocamera potrebbe riflettere il blu e gli obiettivi dietro i vetri scuri (come in un orologio digitale) potrebbero essere notati più facilmente.

Usare la fotocamera e la torcia dello smartphone (o una torcia separata) può rilevare la presenza di telecamere nascoste che usano gli infrarossi. Questo perché noi non possiamo vedere la luce infrarossa, che è spesso usata per filmare al buio, ma la fotocamera di un telefono può farlo. Affinché questo metodo sia valido, bisogna chiudere tutte le tende o aspettare che arrivi sera; l’obiettivo è avere più buio possibile. Con la fotocamera del telefono attiva, accendi la torcia e illumina la stanza: gli infrarossi appariranno come un punto pulsante su uno schermo.

Usare un’app di rilevamento per fotocamere

Di sicuro non mancano le app per rilevare telcamere nascoste. Tuttavia, la qualità del servizio può variare molto in base all’app stessa e alle caratteristiche del tuo smartphone. Queste app aiutano a rilevare telecamere o microfoni nascosti tramite la scansione di vari tipi di anomalie elettromagnetiche (EMF) o infrarossi.

Utilizzare apparecchiature specializzate

Se viaggi spesso e vuoi essere un po’ più preparato, dovresti prendere in considerazione l’idea di investire in apparecchiature specializzate pensate per i consumatori. Ad esempio, rilevatori di campi magnetici e di cimici, scanner ottici a infrarossi/LED e analizzatori di spettro radio. A differenza delle app per smartphone, le apparecchiature fisiche specializzate sono molto più utili per rilevare eventuali telecamere nascoste. Il principale svantaggio ovviamente è che possono occupare spazio e rendere il tuo bagaglio più pesante.

Assumere un professionista

In prospettiva di una lunga permanenza, e se il costo non è un problema, sarebbe utile assumere un professionista per fare un controllo del tuo alloggio. Il più grande vantaggio è che l’utilizzo di attrezzature professionali può fornire risultati più efficaci rispetto all’utilizzo di attrezzature pensate per il consumatore. Inoltre, un professionista potrebbe rilevare posti difficili o meno usuali in cui potrebbero essere state nascoste delle telecamere.