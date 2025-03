VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come configurare MediaStreamer sulla tua Xbox 360.

MediaStreamer è un servizio DNS progettato per migliorare la tua esperienza di streaming. Se il tuo dispositivo non supporta nativamente la VPN, MediaStreamer è un’ottima alternativa per lo streaming.

Per utilizzare MediaStreamer senza problemi, devi registrare il tuo Indirizzo IP sul sito web di ExpressVPN. Ciò consente a ExpressVPN di riconoscere il tuo Indirizzo IP e garantire al tuo dispositivo l’accesso a MediaStreamer.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre i benefici di privacy e sicurezza di una VPN. Non è possibile cambiare le posizioni con MediaStreamer.

Non sei ancora cliente? Leggi perché dovresti ottenere ExpressVPN per Xbox.

1. Registra il tuo Indirizzo IP sul sito web di ExpressVPN

Vai alla pagina delle impostazioni DNS di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e seleziona Accedi.

Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email.

Sotto registrazione Indirizzo IP, seleziona Registra il mio Indirizzo IP. Se accanto al tuo Indirizzo IP appare già la dicitura “registrato”, non è necessario selezionare di nuovo questa opzione.

Attiva Registra automaticamente il mio Indirizzo IP. È consigliato poiché rileva automaticamente le modifiche al tuo Indirizzo IP.

Quando abiliti questa funzione, il tuo Indirizzo IP registrato verrà aggiornato automaticamente ogni volta che accedi al tuo account sul sito di ExpressVPN o utilizzi qualsiasi app di ExpressVPN mentre sei connesso alla stessa rete della tua Xbox 360. Questo garantirà un accesso continuo a MediaStreamer per tutti i dispositivi sulla tua rete.

2. Ottieni il tuo indirizzo IP del server MediaStreamer

Vai alla pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e seleziona Accedi.

Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email.

A destra, troverai l’Indirizzo IP del server DNS di MediaStreamer.

Mantieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno di queste informazioni per la configurazione successiva.

3. Configura i server DNS sulla tua Xbox 360

Dal menu principale della tua Xbox, vai su impostazioni.

Seleziona Sistema.

Seleziona Impostazioni Rete.

Seleziona come la tua Xbox 360 è connessa a internet.

Se è connessa a internet tramite cavo LAN, seleziona Rete Cabalata .

. Se è connessa a internet tramite Wi-Fi, seleziona il nome della Rete Wi-Fi.

Seleziona Configura Rete.

Nella scheda Impostazioni Base, seleziona Impostazioni DNS.

Seleziona Manuale.

Seleziona Server DNS Primario.

Inserisci l’Indirizzo IP di MediaStreamer che hai trovato in precedenza, quindi seleziona Fatto.

Seleziona Server DNS Secondario.

Inserisci lo stesso Indirizzo IP di MediaStreamer che hai trovato in precedenza, quindi seleziona Fatto.

Seleziona Fatto.

Vedrai gli Indirizzi IP di MediaStreamer che hai inserito a destra.

4. Riavvia la tua Xbox 360

Per rendere effettive le impostazioni, riavvia la tua Xbox 360.

Seleziona impostazioni > Disattiva.

Seleziona Disattiva Console.

Accendi la tua Xbox. Hai completato il processo di configurazione di MediaStreamer. Ora hai accesso a MediaStreamer sulla tua Xbox 360.

Ripristina le impostazioni DNS

Dal menu principale, vai su impostazioni > Sistema > Impostazioni Rete.

Seleziona come la tua Xbox è connessa a internet. Seleziona impostazioni DNS > Automatico.

Hai ora ripristinato le tue impostazioni DNS.

