Non ne hai mai abbastanza di Love Island? Lo capiamo, nemmeno noi! L’attesissimo ritorno di Summer Love Island nel Regno Unito è partita, precisamente dal 5 giugno 2023!

Mettiti comodo, afferra il tuo drink preferito (per il nostro gioco del bingo di Love Island UK, vai sotto) e goditi una pausa all’insegna del sole in compagnia dei sexy single in una lussuosa villa a Maiorca, in Spagna. Vuoi essere ancora più sicuro durante lo streaming? Utilizza una VPN.

Ma lo sapevi che c’è un’intera serie di spin-off internazionali che aspettano solo te per essere guardati? Scopri dove puoi guardare Love Island (UK) e i suoi spin-off internazionali nel tuo Paese:

Regno Unito

Nel Regno Unito, è possibile guardare Love Island (UK), Winter Love Island (UK), Love Island USA e Love Island Australia su ITV, gratuitamente.

Come guardare Love Island UK

Australia

In Australia, puoi seguire:

Love Island Australia su 9Now GRATIS

Love Island (UK) su 9Now

Love Island USA su 9Now e Foxtel

Stati Uniti

Negli Stati Uniti è possibile guardare:

Love Island USA (Stagioni 1-3) su Paramount+

Love Island USA (Stagione 4) su Peacock

Love Island (UK) su Hulu (tutte le stagioni precedenti) e Paramount+ (alcune stagioni)

Love Island Australia su Hulu

Italia

In Italia puoi guardare:

Love Island Italia su Real Time Italia e Discovery+

Francia

In Francia, puoi seguire:

Love Island France su Amazon Prime Video France

Love Island (UK) su 6play (alcune stagioni, gratis)

Love Island USA su Canal+ (alcune stagioni)

Germania

In Germania, puoi guardare:

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe su RTL+ (TVNOW) , gratuitamente

Love Island (UK) su RTL+ (TVNOW)

Spagna

In Spagna è possibile seguire:

Love Island España su Neox

Love Island (USA) su Atresplayer (alcune stagioni, gratis)

Canada

In Canada, puoi guardare:

L’île de l’amour su TVA (a Montreal)

Love Island (UK) su Crave e Hayu

Love Island USA su CTV (alcune stagioni) e Hayu (alcune stagioni)

Love Island Australia su Hayu (alcune stagioni)

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, è possibile guardare Love Island Netherlands, Love Island (UK), e Love Island USA su Videoland.

Scopri di più: Tutti i migliori reality TV da seguire in streaming nel 2023

Gioca al nostro bingo “Love Island (UK)”!

Raduna i tuoi amici per guardare la nuova stagione di Love Island, la più amata e originale. Mentre queste celebrità britanniche cercano di trovare l’amore nella villa, fai attenzione alle frasi ricorrenti che probabilmente sentirai ancora una volta.

Scopri di più: Dove guardare la stagione 27 di The Bachelor nel 2023