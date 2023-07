Come risolvere l’errore “OpenAI non è disponibile nel tuo paese”?

Molte persone stanno conoscendo la società di intelligenza artificiale OpenAI, grazie al suo chatbot di successo, ChatGPT, che è salito alla ribalta dopo essere stato rilasciato nel novembre 2022. È stato elogiato per la sua capacità di chattare in modo coerente e dall’aspetto umano. Lo abbiamo provato anche noi.

Ma i servizi di OpenAI, compreso ChatGPT, non sono disponibili in tutti i Paesi del mondo. C’è una soluzione semplice: Una VPN di alta qualità.

Che cos’è OpenAI?

OpenAI è un’azienda che si occupa di ricerca e prodotti di intelligenza artificiale. È stata fondata nel 2015 come gruppo non profit, con investimenti di Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman e altri grandi nomi del settore tecnologico. OpenAI è diventata una società a scopo di lucro nel 2019.

Nel 2020 ha rilasciato GPT-3, che si concentra sulla risposta alle domande utilizzando il linguaggio naturale, e nel 2021 DALL-E, che genera immagini da semplici descrizioni. Dopo il rilascio di ChatGPT nel 2022, Microsoft ha dichiarato che investirà 10 miliardi di dollari in OpenAI e integrerà ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing.

Perché OpenAI non è disponibile nel mio Paese?

Come molte applicazioni e siti, OpenAI è disponibile per l’uso nella maggior parte dei paesi, ma non in tutti. Questo tipo di censura è solitamente attribuibile a una delle due seguenti ragioni. Il primo è che il paese censura il servizio per impedire l’accesso alle informazioni ai suoi residenti. Il secondo è che il produttore dell’app vuole evitare problemi in regioni che presentano troppe sensibilità legali e politiche sui loro prodotti.

Se si cerca di utilizzare ChatGPT o altri servizi OpenAI in un paese in cui non sono disponibili, è probabile che venga visualizzato il messaggio “OpenAI non è disponibile nel tuo Paese”.

È anche possibile che un servizio online venga bloccato dalle reti Wi-Fi delle scuole o degli uffici, se qualcuno ha deciso che quel servizio è una distrazione eccessiva o utilizza troppa larghezza di banda. Il metodo descritto in questo articolo sblocca OpenAI anche a scuola o al lavoro.

Come correggere l’errore “ChatGPT non è disponibile nel tuo paese”?

Utilizza una VPN. OpenAI richiede inoltre di fornire un numero di telefono del paese in cui stai cercando di apparire in modo che possa inviarti un codice di verifica.

Ecco come aggirare questa barriera:

Iscriviti ad una VPN (come ExpressVPN) e scarica l’app. Connettiti a una posizione server VPN in cui OpenAI è disponibile. Visita il sito web di OpenAI per iniziare a registrarti a ChatGPT o a un altro servizio. Utilizza idealmente una nuova finestra privata nel browser. Ti verrà chiesto di verificare il tuo numero di telefono per ricevere un codice di sicurezza. Usa il codice di sicurezza per completare il processo di registrazione.

Qual è la migliore VPN per ChatGPT?

ExpressVPN è uno dei tanti servizi che possono cambiare il tuo indirizzo IP e permetterti di utilizzare ChatGPT. ExpressVPN è un servizio premium che ti offre un’esperienza migliore fornendo:

Velocità che vengono spesso testate per essere le più veloci

Crittografia avanzata per mantenere privata la tua attività online

Un sistema server innovativo che garantisce la sicurezza

Sedi in 94 paesi

Assistenza clienti 24 ore su 24

Quali strumenti offre OpenAI?

ChatGPT

ChatGPT è il prodotto di punta di OpenAI e un chatbot superpotente. Come menzionato in precedenza, è uno strumento di conversazione guidato dall’intelligenza artificiale che fornisce informazioni utili e con cui si ha la sensazione di parlare con un essere umano.

DALL-E 2

DALL-E 2 è uno strumento di intelligenza artificiale in grado di generare immagini e opere d’arte realistiche a partire da messaggi di testo.

Whisper

Whisper è un sistema di riconoscimento vocale generico che è stato programmato su 680.000 ore di dati multilingue ed è in grado di riconoscere diverse lingue, accenti e gergo tecnico.

Codex

Codex è un fork di GPT-3 che è stato programmato sul codice di oltre 50 milioni di repository GitHub. Il sistema traduce le richieste in codice, il che significa che non è necessario conoscere il codice per sviluppare un programma. Si può chiedere al sistema di eseguire e sviluppare un determinato codice, entro i limiti del ragionevole.

GPT-4

Nel marzo 2023, OpenAI ha lanciato GPT-4, che sostituisce la versione precedente della sua tecnologia GPT-3. Fa parte delle API di OpenAI e offre capacità di ampio respiro. Alimentato da GPT-4, ChatGPT è stato progettato specificamente per le conversazioni, ma GPT-4 stesso può essere utilizzato per eseguire una più ampia varietà di funzioni che riguardano la generazione di testo e la risposta alle domande. Può dare consigli medici, raccontare barzellette, descrivere immagini, rispondere a domande basate su un’immagine, riassumere grandi blocchi di testo, rispondere con successo a test standardizzati e molto altro ancora.