Da alcuni anni ormai lo streaming su piattaforme come Netflix, Prime e Disney+ ha cambiato il nostro modo di guardare film e serie TV. Ed indubbiamente questo è stato un anno entusiasmante per le piattaforme di streaming e anche per gli spettatori. Ma quali sono state le serie più viste nel 2022? Scopriamolo insieme in questo wrap up (con qualche curiosità!).

Netflix ritorna in testa

Sembrava che il regno di Netflix fosse finito, con il calo di abbonati registrato ad inizio anno. E poi è arrivata la quarta stagione di Stranger Things che ha battuto di nuovo ogni record e ha segnato un successo per la piattaforma. Uno di questi record è per essere stata la serie tv in lingua inglese più seguita in streaming nei suoi primi 28 giorni. Questo record era stato appena battuto da Bridgerton (la serie più vista a marzo in Italia), la cui seconda stagione è stata pubblicata circa un mese prima di Stranger Things (se si considerano le serie in tutte le lingue, il titolo appartiene comunque a Squid Game).

E dopo il successo di Stranger Things, parliamo di altre due serie che hanno occupato le nostre bacheche social e ore di visione da parte degli appassionati: Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere di Prime Video (la serie TV più costosa mai prodotta con 715 milioni di dollari di costo totale) e naturalmente House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade. Che ha rilanciato anche la serie madre e naturalmente i libri di George R. R. Martin.

Biopic e vecchi classici

Ma non solo fantasy (nonostante le serie e i film di successo su Disney+ come Thor e Doctor Strange): il 2022 è stato anche l’anno dei biopic. The Tinder Swindler, sul truffatore israeliano Simon Leviev che ha usato Tinder per incontrare e uscire con varie donne prima di manipolarle emotivamente per farsi consegnare soldi, è diventato il documentario più visto di sempre su Netflix. Inventing Anna, una miniserie prodotta da Shonda Rhimes, racconta la storia di Anna Sorokin, che è riuscita a convincere gli amici d’élite che aveva conosciuto a New York di essere un’ereditiera tedesca per finanziare il suo stile di vita. Dahmer, la miniserie sul serial killer americano Jeffrey Dahmer, ha raggiunto il primo posto su Netflix nella prima settimana di uscita, con i critici che hanno elogiato l’incredibile interpretazione di Evan Peters del famoso detenuto ma che ha anche suscitato diverse polemiche sulla raffigurazione del serial killer. Ed infine, Blonde, il controverso film su Marilyn Monroe.

A differenza degli Stati Uniti, in Europa continuano ad andare forte anche le serie locali, come LoL (trasmessa su Prime) ed Elite (sempre di Netflix), programmi più visti a febbraio e aprile, in Italia. Ma non sono mancati alcuni testa a testa (tra The Boys e The Sandman), e qualche ritorno di fiamma con serie ormai decennali come Grey’s Anatomy o Friends che per un soffio non scalzano dal podio le serie più recenti.

Mentre ci avviciniamo a fine anno, e sicuramente a un bel po’ di streaming natalizio, gustiamoci la nuova stagione di The Crown a novembre e lo spin off di The Witcher in uscita su Netflix a dicembre!

