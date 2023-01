Le serie TV e i film da non perdere nel 2023

Ogni mese vengono publicate nuove serie TV e nuovi film da guardare sulle piattaforme di streaming più diffuse, e a volte è difficile tenere il passo con le release. A questo ci pensiamo noi!

Certo, non abbiamo potuto raccogliere davvero tutte le anteprime e tutte le uscite che travolgeranno gli appassionati di serie TV nel 2023, ma abbiamo cercato di raccogliere in un un’unica infografica le principali uscite.

Da La vita bugiarda degli adulti, al ritorno di The Mandalorian e You, alle serie spin-off di Bridgerton, Walking Dead e X-Men fino al ritorno di Loki, Elite e The Boys, ecco i nostri eventi in streaming più attesi del 2023… finora:

Gli eventi sportivi da non perdere nel 2023

Dopo un’entusiasmante Coppa del Mondo, il nuovo anno prende il via alla grande con l’Australian Open di Tennis, il Super Bowl LVII del 12 febbraio e il Sei Nazioni. Senza dimenticare tutte le finali delle coppe europee e gli appuntamenti estivi con il ciclismo e il tennis! Ecco una carrellata completa dei principali eventi sportivi del 2023:

